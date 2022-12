GT: Valentino Rossi vai estrear-se em Bathurst | AutoSport

Valentino Rossi vai estrear-se nas 12h de Bathurst, uma das provas mais apreciadas por pilotos e fãs de corridas de GT. O multicampeão de MotoGP, que agora compete nas quatro rodas, nos GT em específico, vai correr com a WRT na mítica prova australiana ao volante de um BMW M4 GT3.

Rossi irá ter a companhia de Maxime Martin e Augusto Farfus no carro 46 da equipa belga, enquanto o BMW #32 da WRT será pilotado por Dries Vanthoor, Charles Weerts e Sheldon van der Linde em Bathurst e durante toda a temporada da Intercontinental GT Challenge, correndo também na Endurance Cup da GT World Challenge Europe, com Vanthoor e Weerts a competirem na Sprint cup. Rossi irá estar também na maior competição de GT da Europa.

Para além de Bathurst e da GTWC Europe, Rossi também participará nas 24 Horas do Dubai no próximo mês, partilhando a BMW nº 46 com Martin, Tim Whale e o piloto do World Endurance Championship em LMP2 Sean Gelael. A operação de dois carros da WRT para a abertura da temporada 24H Series inclui também o carro nº 7 com os vencedores da edição passada.