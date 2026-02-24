GT: Valentino Rossi explica saída do WEC

Valentino Rossi explicou a decisão de abandonar o Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) ao fim de duas temporadas, optando por regressar em 2026 ao GT World Challenge Europe a tempo inteiro com a Team WRT. O piloto italiano, de 47 anos, privilegia agora um calendário mais concentrado na Europa e um formato de competição que considera mais estimulante.

Depois de integrar a categoria LMGT3 do WEC nas épocas de 2024 e 2025 — as suas terceira e quarta temporadas nas quatro rodas após o final da sua mítica carreira no MotoGP — Rossi decidiu regressar ao campeonato organizado pela SRO, onde competirá com um BMW M4 GT3 EVO.

A escolha resulta de dois fatores principais: a preferência por corridas exclusivamente com carros GT3, sem o contexto multi-classe do WEC, e a necessidade de reduzir o tempo passado longe da família. O calendário do mundial de resistência, com provas fora da Europa e períodos prolongados de permanência no estrangeiro, revelou-se exigente para o italiano, que tem duas filhas pequenas.

Liberto dos compromissos no WEC, Rossi traçou novos objetivos desportivos. Além de manter presença em provas emblemáticas como as 24 Horas de Spa, pretende estrear-se nas 24 Horas de Nürburgring e reforçar a aposta em corridas como Bathurst. Demonstrou ainda interesse em regressar a Suzuka, circuito onde não compete desde 2003.

Quanto a uma eventual passagem à categoria Hypercar, Rossi não fecha a porta, mas assume-se igualmente satisfeito no universo GT3, onde quer afirmar-se como piloto de topo. A hipótese de envolver a estrutura VR46 num programa de protótipos foi praticamente descartada devido às exigências financeiras e logísticas.

Em declarações numa mesa-redonda realizada em Bathurst, Rossi, citado pelo sportscar365, explicou as razões da sua decisão:

“Tomei esta decisão por várias razões. Antes de mais, porque gosto de correr apenas com GT3 em pista. Quando tens de competir juntamente com os Hypercar, numa corrida multi-classe, não é a mesma coisa. Talvez por vir do motociclismo, para mim é mais emocionante.”

O italiano destacou ainda o peso do calendário no plano pessoal:

“No WEC há muitas corridas fora da Europa e é preciso ficar muitos dias longe de casa. No Qatar tens de ficar dez dias por causa dos testes. Le Mans é fantástica, mas também são dez dias. Tenho duas filhas pequenas e, para mim, é demasiado. Gosto de vir à Austrália e ficar apenas uma semana, mas, no resto do tempo, prefiro estar na Europa.”

Sobre as ambições para 2026, foi claro:

“Quero tentar correr na Nordschleife. Mas, sem dúvida, as 24 Horas de Spa são a maior corrida GT3 do ano. Quero ganhar Bathurst, Spa e Nürburgring. Suzuka está na minha lista de desejos, porque, se não fizer o WEC, tenho mais tempo. Quero correr em Suzuka. Adoro aquela pista e a última vez foi em 2003, há mais de 20 anos. Espero poder correr lá este ano. Se tudo correr bem, vou correr em Suzuka este ano. Esse é o objetivo.”

Relativamente à hipótese de competir na classe Hypercar, acrescentou:

“Se tiver a oportunidade de correr em Hypercar, ficarei muito feliz, porque já experimentei e é um carro fantástico, muito divertido. Mas também estou feliz por continuar nos GT3. O meu objetivo é chegar ao topo e ser um piloto de referência nos GT3. Já estou satisfeito. Se surgir a oportunidade nos Hypercar, ótimo, mas nos GT3 também me sinto realizado.”