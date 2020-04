GT, Stéphane Ratel: “Já passamos por uma recessão antes…”

Stéphane Ratel é o homem forte da SRO, a organização que tem dominado o panorama mundial dos GT. Apesar de ter noção das dificuldades que se avizinha, Ratel acredita na recuperação.

O fundador e CEO da SRO afirmou ao sportscar365 que acredita na capacidade da sua indústria para sair da crise originada por esta pandemia:

“Oficialmente, não tivemos nenhuma equipa a dizer” obrigado, mas estamos fora”. Todos estão à espera. Nós também já passamos por uma recessão antes. Passamos pela grande crise em 2008/2009 e, apesar disso, ainda tínhamos corridas. Conseguimos até lançar um Campeonato Mundial GT1 em 2010 e conseguimos montar uma grelha forte na época.“

“Temos muitos clientes, equipas e pilotos muito apaixonados. Não é apenas uma coisa sem importância na vida deles. Eles vão desistir de muitas coisas antes de desistir das corridas. É claro que sofreremos em caso de uma grande crise económica tal como sofremos muito se olharmos para os GT britânicos de 2010 a 2011… Realmente sofremos muito na época, Mas voltamos.

“O importante é que estamos numa posição forte o suficiente para passar pela tempestade. Acho que sim, mas vai ser difícil, com certeza. “

“O Nürburgring foi construído na década de 1930 durante a pior parte da recessão na Alemanha. Talvez não consigamos fazer uma comparação quase 100 anos depois, mas ainda assim, o automobilismo é extraordinário de várias maneiras e é uma paixão muito viciante. Lembro-me de conversar com um amigo argentino quando o FIA GT correu no Portrero de los Funes. O país faliu e não se conseguia obter uma nota de 10 pesos numa caixa multibanco. Perguntei se ainda havia alguma corrida e ele disse: ‘sim, todos os campeonatos estão em andamento’.”

“Já passamos por isso várias vezes. Todos nós vamos sofrer, mas estamos no mesmo barco. Todos estarão na mesma situação. Nós temos que superar isso, como fizemos no passado.

“ A crise financeira de 2010 foi realmente difícil, mas as corridas pararam? Não. Teremos que passar por isso também desta vez.“

A SRO ainda tem como objetivo fazer as temporadas completas para cada um de seus campeonatos e tem comunicado regularmente possíveis cenários de calendário às equipas concorrentes.

“Para nós, o mais importante é oferecer aos [concorrentes] uma plataforma”, sugeriu Ratel. “Se não há plataforma, não há negócio. Haverá algo em que equipas e pilotos poderão desfrutar de sua paixão e trabalhar. ”

“Acho que as séries nacionais serão as primeiras a recomeçar”, disse ele.

“Talvez, com essas séries, possamos ver o fim do túnel mais cedo do que outros. O que preocupa todos os campeonatos internacionais será quando as fronteiras serão completamente reabertas. A maior preocupação que temos a longo prazo é que nem todos os países entraram na pandemia ao mesmo tempo e não iniciaram o confinamento ao mesmo tempo.“

“Talvez a Itália saia um pouco mais cedo, a França um pouco depois, o Reino Unido mais tarde… nós temos a mesma coisa na Ásia. A China está a melhorar, mas o que vai acontecer no Japão?“

“O primeiro passo é que os campeonatos nacionais nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e França provavelmente serão retomados primeiro.“

“Então chegará a hora em que a Europa estará aberta, esperemos nós no verão. Tudo o que esperamos é que possamos oferecer uma temporada, seja lá como for. ”