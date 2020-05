GT: SRO anuncia protocolo a seguir nas próximas provas

A SRO fez chegar às equipas o novo protocolo a ser seguido no regresso à competição, afim de minimizar os riscos de contágio.

O mundo do desporto motorizado adapta-se à nova realidade e às novas exigências para voltar às pistas. A SRO já publicou o seu novo protocolo, que terá de ser seguido pelas equipas.

Será um plano a três fases, elaborado pela organização, na qual a Fase 1 não permite acesso público; Fase 2 terá acesso público limitado, mas um paddock fechado; e Fase 3 aberta ao público, mas com acesso restrito ao paddock.

O atual Protocolo COVID-19 refere-se apenas a eventos da Fase 1, que deverá ser usado com o arranque da nova temporada em Imola, em julho.

As equipas poderão levar apenas pessoal essencial para as corridas, sendo criadas “células” para que a equipa trabalhe em conjunto com uma interação mínima entre as células, impedindo assim o contacto próximo.

Essas células incluirão funcionários da SRO, autoridades desportivas e técnicas, equipa media da SRO, fotógrafos essenciais e equipa de TV.

Cada célula será incentivada a evitar o contato com outras células ou membros do paddock. Todos os presentes deverão usar máscaras a qualquer altura, exceto quando usam capacetes, e manter um distanciamento social de dois metros.

O catering será estritamente limitado, VIPs e convidados estão banidos, e somente a equipa media da SRO e os fotógrafos selecionados terão acesso permitido. As celebrações no pódio e as grid walks também serão anuladas.

Uma possível desinfecção obrigatória de carros durante as paragens para mudança de pilotos está a ser considerada e, se for aplicada, será introduzido um tempo mínimo para todas as classes. Nenhuma palavra foi dada sobre quanto tempo essas medidas durarão e como elas podem ser aliviadas para os eventos da Fase 2 ou Fase 3.