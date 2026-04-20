GT Open, Portimão: Pilotos portugueses no pódio

O domingo do Internacional GT Open e do GT Cup Europe trouxe mais motivos de satisfação para os fãs lusos, com os pilotos da casa a destacarem-se mais uma vez.

O McLaren 720S da Greystone GT, tripulado por Zac Meakin e Dean Macdonald, venceu de forma clara a Corrida 2 do International GT Open no Autódromo do Algarve, assumindo a liderança do campeonato de 2026. É o primeiro triunfo na série para o jovem britânico-ucraniano Meakin e o terceiro para o escocês Macdonald.

A corrida arrancou com Macdonald na pole, tendo Yannick Mettler (Mercedes AMG GT3 EVO da CBRX by SPS) assumido brevemente a liderança antes das paragens. Após as trocas de pilotos, Meakin emergiu na frente com uma vantagem confortável sobre Maxi Götz (Mercedes AMG GT3 EVO da Motopark) e Lebbon (Ferrari 296 GT3 EVO da Elite GP), gerindo o ritmo até à bandeira de xadrez. Nas posições seguintes, Christian Mansell e Maxi Götz (Motopark Mercedes) repetiram o segundo lugar de sábado, enquanto Tom Emson e Tom Lebbon (Elite GP Ferrari) completaram o pódio geral no terceiro posto.

Na classe Pro-Am, Henrique Chaves, em estreia com Charlie Bateman no Aston Martin AMR Vantage GT3 da Blackthorn, deliciou o público português com uma vitória. Michaël Blanchemain e Jim Pla (Saintéloc) ficaram em segundo e Dexter Müller e Yannick Mettler (CBRX by SPS) carimbaram o terceiro lugar. Nos Am, Marcelo Hahn e Galid Osman (AF Corse) celebraram o regresso à série com a vitória, à frente dos polacos Lewandowski, pai e filho (Baron Motorsport) e Piotr Wira (GoodSpeed).

André Fernandes e Angelo Fontana (AF Motorsport) ficaram na 22.ª posição, quinto lugar nos Am.

GT Cup Europe

Na GT Cup Europe, depois dos pódios de José Barros e Bernardo Pinheiro no dia anterior, as cores nacionais vibraram ainda mais. A dupla Jurriaan De Back e Paul Meijer (HWM) venceu a Corrida 2 do GT Cup Europe no Autódromo do Algarve, assumindo a liderança do campeonato após a primeira jornada da temporada. Uma corrida marcada por três safety cars e vários abandonos. Cássio de Mello e Giacomo Giubergia (GDL Racing) terminaram no segundo lugar geral e venceram na classe Am.

Na Pro-Am, a vitória foi para os companheiros de equipa HWM Lars Zaenen e Fgani Salubre, após uma penalização em corrida retirou o triunfo aos jovens brasileiros Leonardo Reis e Felipe Massa Jr. da equipa portuguesa AF Motorsport, que terminou na segunda posição da classe. Bernardo Pinheiro e Flávio Sampaio completaram o pódio nos Pro-Am.

José Barros foi sexto e repetiu o pódio nos Silver (terceiro lugar), Leandro Martins e Dieter Svepes, que largaram da segunda posição, terminaram na quarta posição e foram segundos nos Am.

Fotos: International GT Open e GT Cup Europe