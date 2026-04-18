GT Open: O dia dos portugueses em Portimão

O Autodromo Internacional do Algarve viu hoje as primeiras qualificações e corridas do International GT Open. ZRS Motorsport estreou-se de forma perfeita na competição, com o Porsche 911 GT3 R EVO (992) de Alex Fontana e Pietro Armanni a dominar a jornada de sábado no Algarve: pole position de manhã e vitória na Corrida 1 à tarde.

Armanni e Fontana controlaram a prova apesar de perderem brevemente a liderança para o Ferrari da AF Corse na largada. Na geral, o Mercedes da Motopark com Maxi Götz e Christian Mansell terminou segundo, depois de um duelo final com o McLaren da Greystone GT de Dean Macdonald e Zak Meakin, que completou o pódio.

No Pro-Am, vitória para outro estreante, o Porsche da Fach Auto Tech com Alexander Fach e Alexander Schwarzer, à frente do Mercedes da CBRX by SPS e do Audi da Saintéloc Racing. No Am, o triunfo foi um assunto de família: Andrzej e Adrian Lewandowski no Ferrari da Baron Motorsport, seguidos pelo Porsche da Fach Race Tech e pelo Ferrari da AF Corse.

No que diz respeito aos portugueses, Henrique Chaves (Aston Martin AMR Vantage GT3 EVO) foi nono da geral, quarto nos ProAM, com o seu colega de equipa Charles Bateman enquanto que André Fernandes no seu Porsche 991.2 GT3R ficou em 22º, sexto dos AM.

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GT Cup Europe – Pódio luso

Arranque animado da GT Cup Europe 2026 no Autódromo do Algarve, com Pietro Delli Guanti e Matteo Luvisi (FAEMS Team by Ebimotors) a vencerem a Corrida 1 após um duelo intenso ao longo de toda a prova com o Porsche 992 GT3 Cup de José Barros.

A corrida começou com caos na primeira curva: um contacto de Stifner provocou o pião do Mercedes da HWM de Paul Meijer, o detentor da pole. Barros assumiu a liderança, mas a batalha com Delli Guanti manteve-se até ao safety car na volta 10, com o carro de Leandro Martins (LMR Motorsport) parado na pista. Os pit stops deram a Luvisi a vantagem sobre Barros, invertendo as posições. Um segundo safety car na volta 17 deixou apenas duas voltas finais em que Barros tentou tudo sem conseguir ultrapassar. Jurriaan De Back e Paul Meijer (HWM) completaram o pódio geral no terceiro lugar.

Nas classes, vitória Pro-Am para os espanhóis Alejandro Barambio e Borja García (GT Corsa), com Bernardo Pinheiro a subir ao pódio desta categoria com o seu colega Flávio Sampaio. Nos Am para os também espanhóis Fernando Navarrete e Fernando Pedrera (Tsunami RT).

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