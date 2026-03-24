GT: Mercedes apresentou o novo AMG GT3

A Mercedes-AMG apresentou oficialmente a nova geração do GT3, acompanhada pela versão de estrada que servirá de base à sua homologação, designada Mercedes-AMG GT Black Series. Ambos os modelos derivam do concept AMG GT Track Sport, revelado anteriormente, e representam a próxima etapa da estratégia da marca no desporto motorizado e nos modelos de alto desempenho.

O novo Mercedes-AMG GT3 foi concebido para substituir o atual GT3 Evo, em competição desde 2020, estando prevista a sua estreia em pista em 2027. O modelo insere-se na continuidade do programa Customer Racing da marca, agora reforçado com a criação da Affalterbach Racing GmbH, responsável pelo desenvolvimento do novo carro.

O projeto encontra-se numa fase avançada de testes, tendo já passado por vários circuitos, incluindo Portimão, Bilster Berg, Monteblanco e Nürburgring, além da pista interna de Immendingen. Estes ensaios têm permitido recolher dados fundamentais para a evolução do modelo, com o objetivo de manter a competitividade e elevar os padrões de desempenho e segurança.

Zwei Extrem-Sportler, eine Basis: Mercedes-AMG kündigt neuen GT3 und Black Series an Two extreme sports cars, one platform: Mercedes-AMG announces new GT3 and Black Series

Paralelamente, a Mercedes-AMG revelou o novo GT Black Series, versão homologada para estrada, mas fortemente inspirada no universo da competição. Inserido numa linhagem histórica de modelos extremos, este Black Series promete ser o mais radical de sempre da marca, reforçando a ligação entre tecnologia de pista e utilização em estrada.

A apresentação conjunta dos dois modelos sublinha a estratégia da Mercedes-AMG de desenvolver soluções técnicas comuns para competição e produção, mantendo uma identidade assente no desempenho máximo.