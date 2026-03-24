GT: Mercedes apresentou o novo AMG GT3
A Mercedes-AMG apresentou oficialmente a nova geração do GT3, acompanhada pela versão de estrada que servirá de base à sua homologação, designada Mercedes-AMG GT Black Series. Ambos os modelos derivam do concept AMG GT Track Sport, revelado anteriormente, e representam a próxima etapa da estratégia da marca no desporto motorizado e nos modelos de alto desempenho.
O novo Mercedes-AMG GT3 foi concebido para substituir o atual GT3 Evo, em competição desde 2020, estando prevista a sua estreia em pista em 2027. O modelo insere-se na continuidade do programa Customer Racing da marca, agora reforçado com a criação da Affalterbach Racing GmbH, responsável pelo desenvolvimento do novo carro.
O projeto encontra-se numa fase avançada de testes, tendo já passado por vários circuitos, incluindo Portimão, Bilster Berg, Monteblanco e Nürburgring, além da pista interna de Immendingen. Estes ensaios têm permitido recolher dados fundamentais para a evolução do modelo, com o objetivo de manter a competitividade e elevar os padrões de desempenho e segurança.
Paralelamente, a Mercedes-AMG revelou o novo GT Black Series, versão homologada para estrada, mas fortemente inspirada no universo da competição. Inserido numa linhagem histórica de modelos extremos, este Black Series promete ser o mais radical de sempre da marca, reforçando a ligação entre tecnologia de pista e utilização em estrada.
A apresentação conjunta dos dois modelos sublinha a estratégia da Mercedes-AMG de desenvolver soluções técnicas comuns para competição e produção, mantendo uma identidade assente no desempenho máximo.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI