GT: Max Verstappen já encontrou truque que impressionou Dani Juncadella

Dani Juncadella revelou que Max Verstappen descobriu um “truque” específico para lidar com o ar sujo em corridas de GT3 no Nürburgring Nordschleife. A prestação do neerlandês surpreendeu até pilotos experientes da categoria.

Não é uma situação inédita no motorsport. Há alturas que pilotos saltam de uma categoria para a outra e a sua experiência e talento permitem abrir novos horizontes. É o que está a acontecer com Max Verstappen. O neerlandês está a preparar com toda a dedicação possível a sua participação nas 24h de Nurbrurgring. E a atenção ao detalhe que traz da F1 começa a dar frutos.

A atuação de Max Verstappen na prova do ADAC Barbarossapreis, no Nordschleife, gerou admiração no paddock, não apenas pela velocidade, mas pela capacidade de seguir de perto outros carros mesmo com a influência do ar sujo. O piloto conseguiu acompanhar o Audi R8 LMS GT3 Evo II de Christopher Haase em zonas rápidas, algo considerado particularmente difícil neste tipo de carros, permitindo uma luta intensa e sempre justa.

Segundo Dani Juncadella, a forma como Verstappen lidou com essa situação revelou um detalhe técnico inesperado, que nem pilotos experientes de GT3 tinham considerado. Juncadella destacou também a confiança do piloto como fator diferenciador, permitindo-lhe ser competitivo desde os treinos até à corrida, apesar da exigência do circuito. A experiência acumulada em simuladores foi apontada como uma das razões para a sua rápida adaptação às corridas de GT.

Dani Juncadella afirmou à Motorsport.com Alemanha: “Foi impressionante ver o quão bem ele percebeu como se manter tão próximo do Christopher. Foi a primeira vez que teve de correr assim num carro GT3 neste circuito. Ele fez algo especial que comentámos depois da corrida. É algo em que eu nunca teria pensado — e conduzo carros GT há muito tempo. Não vou dizer o que é, prefiro guardar para mim. É um bom truque que ele descobriu. Talvez um dia conte.”

Sobre Verstappen, acrescentou: “Não é tanto sobre o estilo de condução; é a enorme confiança que tem para entrar num carro que mal conhece, num circuito que exige total confiança. E esteve ao nível desde os treinos de sexta-feira e também na corrida. A sua experiência em simuladores dá-lhe vantagem. Com todas aquelas corridas de GT online, percebe exatamente como correr contra outros e como antecipar situações antes de acontecerem. Isso mostra o quão apaixonado ele é pelas corridas.”

Fernando Alonso também ajudou a ver mais

Um dos últimos casos mais mediáticos de um piloto que foi da F1 para o mundo da resistência é o de Fernando Alonso. Numa fase em que se desencantou pela F1, muito por culpa da falta de competitividade da McLaren na sua segunda passagem pela equipa britânica, Alonso apostou no WEC, onde conseguiu vencer Le Mans por duas vezes.

A sua integração na equipa Toyota foi positiva para o piloto e para a própria equipa. Foram vários os relatos sobre a dedicação, a atenção a todo o pormenor e a procura imparável por pequenas vantagens permitiu que o espanhol ajudasse na implementação de mudanças que aumentaram o nível competitivo da equipa. Uma perspetiva diferente, vinda do campeonato mais exigente a nível técnico, surtiu efeitos quase imediatos.

Verstappen segue essa tendência, e em pouco tempo já começa a encontrar formas de ganhar vantagem, surpreendendo até os mais experientes do mundo dos GT, todos eles pilotos de grande talento. Mas para ser um dos melhores do mundo é preciso um extra especial, que a F1 tende a apurar.