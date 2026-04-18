GT: Max Verstappen em ação em Nürburgring este fim de semana

Max Verstappen regressa ao Nürburgring este fim de semana para participar nas “24h Nürburgring Qualifiers”, um evento de preparação para as 24 Horas do Nürburgring, composto por duas corridas de quatro horas — a quarta e quinta rondas da Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) — ao volante de um Mercedes-AMG GT3 da Winward Racing, com as cores da Verstappen Racing.

O evento decorre ao longo do fim de semana, com a corrida de sábado (NLS4) a realizar-se ao final da tarde, e a corrida de domingo (NLS5) durante a tarde. O domingo inclui ainda uma sessão extra de ‘top qualifying’ para definir a pole position dessa corrida. O percurso utiliza o circuito completo, incluindo a secção do Grande Prémio com a Mullenbachschleife — que inclui a curva Dunlop — mas sem a ‘Mercedes-Arena’, totalizando mais de 25 km por volta. Não se trata de um fim de semana que define a grelha para a prova, mas sim uma dupla oportunidade para preparar a mítica prova de 24 horas.

Com a ausência dos colegas Jules Gounon e Dani Juncadella (ausentes por sobreposição de compromissos), Verstappen vai participar neste fim de semana, ainda a meio da pausa forçada da F1 devido aos cancelamentos das provas do Médio Oriente. Lucas Auer piloto oficial da Mercedes-AMG e sobrinho do ex-piloto de Fórmula 1 Gerhard Berger, será o colega de Verstappen para este fim de semana, numa parceria pontual.

Verstappen descreveu as suas participações em GT como “muito divertidas”, mas deixou claro que o objetivo principal é vencer as 24 Horas e, por isso, tem reforçado a sua preparação no Nurburgring. O campeão de Fórmula 1 admitiu ainda ter muito a aprender antes da corrida de resistência, nomeadamente experiência em condições de chuva e noturnas. No entanto, as participações no traçado alemão tem sido coroadas com sucesso, mesmo que na última corrida a vitória tenha sido retirada por uma irregularidade técnica.

Horários:

Sábado

07h30–09h00 — Qualificação

16h30–20h30 — Corrida (NLS4)

Domingo

07h15–08h45 — Qualificação

09h40–10h40 — Top qualifying

12h00–16h00 — Corrida (NLS5)

Links para ver as corridas

Sábado:

Domingo

Foto: Getty Images – Red Bull