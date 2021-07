GT, Henrique Chaves: “É uma prova de muitas novidades e muito longa” | AutoSport

Henrique Chaves estreia-se no próximo fim-de-semana nas míticas 24 Horas de Spa, a sexta ronda do GT World Challenge Europe, estando determinado em arrancar um bom resultado na Bélgica.



A prova do circuito belga é a mais importante do mundo das corridas de GT, sendo um dos pontos altos do automobilismo internacional e o certame que todos os pilotos desejam vencer, sacrificando inclusivamente os resultados em campeonatos para alcançar o sucesso no traçado da majestosa floresta das Ardenas.



Para o piloto de Torres Vedras esta é uma estreia nesta corrida histórica e, para além disso, é também a sua primeira prova de vinte e quatro horas, o que o deixa visivelmente entusiasmado. “Creio que qualquer piloto gostaria de ter as 24 Horas de Spa no seu currículo, dada a sua importância! Para mim é uma novidade em diversas áreas, uma vez que, muito embora já tenha feito inúmeras provas de resistência, nunca tomei parte numa corrida com esta extensão e, portanto, vou ter muito para aprender… É uma prova diferente em que existe muita expectativa e carregamos nos ombros muita responsabilidade. É pena que a minha estreia seja realizada neste contexto, em que há muitas limitações, sem podermos fazer o desfile até Spa, mas ainda assim é um momento marcante na minha carreira”, afirmou Henrique Chaves.



O português, na companhia de Miguel Ramos, chega à prova belga no terceiro lugar do Campeonato de Pilotos do GT World Challenge Europe, estando na luta pelo título. O duo, que terá nesta prova a companhia de Leo Machitski e Sandy Mitchell aos comandos do Lamborghini Huracán GT3 Evo da Barwell Motorsport, está determinado em repetir em Spa-Francorchamps os bons resultados da temporada. “É uma prova de muitas novidades e muito longa, o que aumenta o número de factores que poderão ter um impacto no resultado. No entanto, julgo que a equipa está muito bem preparada e os meus colegas conhecem o circuito e deverão ser competitivos em Spa-Francorchamps. Por outro lado, sabemos que nesta zona as condições climatéricas são muito instáveis, com a chuva a realizar a sua presença mais tarde ou mais cedo, o que poderá ser preponderante para o desfecho da corrida. Penso que o mais importante é evitar erros, contactos em pista, falhas nas boxes e ter uma boa estratégia. Creio que, pode até ser importante rodar num ritmo mais contido, mas consistente para chegarmos ao fim bem classificados. Seja como for, vamos dar o nosso melhor para podermos conquistar mais um bom resultado”, frisou Henrique Chaves.



O programa oficial das 24 Horas de Spa tem o seu início na quinta-feira, com os treinos-livres e a qualificação. Na sexta-feira realiza-se a Super-Pole, tendo a corrida o seu início às 15h30 de sábado. Todo o fim-de-semana pode ser acompanhado em directo no website do GT World Challenge Europe.