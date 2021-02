GT: Henrique Chaves com novo projeto

Henrique Chaves levantou ontem o véu do que será a sua época 2021. Nas redes sociais, o jovem piloto anunciou que irá participar no GT World Challenge Europe, na Sprint e Endurance Cup.

Depois do triunfo no GT Open no ano passado com Miguel Ramos, Chaves dá mais um passo na sua carreira:

“Para a próxima temporada competirei no super competitivo GT World Challenge Europe, na Sprint e Endurance Cups. Depois de vencer o título do International GT Open sinto que é um passo na direção certa para a minha carreia no automobilismo. Não defenderei o meu título em 2021, mas estarei certamente a luta por mais títulos!“

Em conversa com o AutoSport, Chaves não revelou mais detalhes ainda sobre o projeto, tendo prometido mais novidades para breve. No entanto considera ser um passo importante na sua carreira, mudando-se para um dos melhores campeonatos GT3 do mundo, onde quer mostrar o seu valor. A meta é ser piloto profissional e estar associado a uma marca, um objetivo que tenta agarrar com convicção. O GT World Challenge Europe é novo degrau para Chaves. Mais novidades em breve.