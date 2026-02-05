GT: Filho de Felipe Massa testou no Algarve com a AF Motorsport

“Pipo” Massa esteve a testar no Autódromo Internacional do Algarve, ao volante de um Porsche 992 GT3 Cup da AF Motorsport, numa jornada marcada por condições meteorológicas adversas na estreia absoluta do jovem piloto tanto à chuva como no circuito de Portimão.

Os trabalhos decorreram sob chuva intensa, com várias interrupções por bandeira vermelha e um traçado particularmente escorregadio, tornando o teste ainda mais desafiante. Apesar disso, o piloto brasileiro evidenciou boa adaptação e consistência, deixando indicações positivas quanto à sua evolução em carros de competição.

O ensaio teve também um valor simbólico, evocando a presença de Luca Badoer e Felipe Massa no Algarve em 2008, pouco após a inauguração da pista, para testes da Ferrari. Durante toda a sessão, o antigo vice-campeão do mundo de Fórmula 1 acompanhou de perto o trabalho do filho, participando ativamente nos briefings e debriefings e colaborando com a equipa portuguesa liderada por André Fernandes.

Nascido em novembro de 2009, Pipo Massa iniciou-se no karting recreativo antes de passar para a competição federada. Em 2025, estreou-se na Copa São Paulo de Kart, na categoria Pro 500, em dupla com o pai, alcançando a pole position e a vitória final. Atualmente em fase de formação, começa a acumular quilómetros em carros de GT, num processo de aprendizagem orientado para a progressão nas categorias de circuitos.