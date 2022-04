GT: Ferrari 296 GT3 pronto para as pistas | AutoSport

A nova máquina de competição da Ferrari está pronta. O Ferrari 296 GT3, desenvolvido em parceria com a ORECA, irá para as pistas na próxima época e completou mais uma sessão de testes em Fiorano.

Alessandro Pier Guidi e Andrea Bertolini estiveram ao volante da nova máquina para afinar os últimos pormenores. O teste terá decorrido sem problemas, depois do Shakedown feito em Paul Ricard.

O Diretor Geral da Ferrari, Benedetto Vigna, também assistiu aos testes vendo o Ferrari 296 GT3 em ação e conversando com os pilotos e a equipa.

“Estou encantado com a forma como decorreram os dois dias de testes aqui em Fiorano. O Ferrari 296 GT3 provou ser um carro muito agradável e preciso de conduzir”, disse Alessandro Pier Guidi. “Obviamente, nesta fase, o trabalho centrou-se em testar os sistemas e a fiabilidade essencial, e estamos satisfeitos com os dados que recolhemos”.

“Não posso esconder o facto de terem sido dias muito emocionantes, porque as expectativas são elevadas para este carro”, fez eco Andrea Bertolini. “Desde as primeiras fases de desenvolvimento, é crucial assegurar que o carro possa satisfazer tanto as necessidades dos profissionais como dos gentlemen drivers que nele irão competir”.