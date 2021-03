GT e Turismos elétricos na mira da FIA

A FIA abriu um novo concurso de modo a receber propostas para carros GT movidos a eletricidade, o Conselho Mundial da FIA confirmou o Promotor que irá agora trabalhar no sentido de concluir os próximos passos, o mais rapidamente possível e escolheu ainda o fornecedor exclusivo de células de bateria. No que à Comissão de Carros de Turismo da FIA diz respeito, o mesmo Conselho Mundial da FIA abriu um novo concurso para carros de turismo elétricos (que não o Pure ETCR), e selecionou o Promotor que irá trabalhar no sentido de concluir os próximos passos o mais rapidamente possível.