GT: Dupla portuguesa a caminho do GT World Challenge Europe

Teremos representação portuguesa na GT World Challenge Europe. quer nas provas sprint quer nas de endurance.

Henrique Chaves participará este ano no GT World Challenge Europe na Endurance Cup e na Sprint Cup, dando mais um passo em frente no mundo das competições de Grande Turismo, depois de em 2020 ter conquistado o título do International GT Open.

O jovem piloto de 23 anos tem vindo a evidenciar-se no exigente palco dos GT, tendo estado na luta pelas posições cimeiras desde que se estreou na categoria, em 2019, culminando na obtenção do Campeonato de Pilotos da temporada passada do International GT Open, na companhia de Miguel Ramos.

Em 2021, Henrique Chaves dará um passo em frente, disputando a mais importante competição dedicada a carros de GT – o GT World Challenge Europe, participando na Sprint Cup e na Endurance Cup.

O carro escolhido será o Lamborghini Huracan GT3 preparado pela Barwell Motorsport.

Como colega de equipa para toda temporada, o piloto de Torres Vedras terá Miguel Ramos, com quem conquistou o ano passado o título do International GT Open, ao passo que Adrian Amstutz juntar-se-á à dupla portuguesa nas provas de endurance, excepto nas 24 Horas de Spa-Francorchamps. Na clássica belga, e a mais importante corrida dedicada a corridas de GT, o duo lusitano terá a companhia de Leo Machitski.

A Barwell Motorsport vai fazer a sua primeira época a tempo inteiro na Fanatec GT World Challenge Europe. A equipa britânica está a expandir-se para a GTWC Europe Sprint Cup com um único Pro-Am Lamborghini Huracan GT3 Evo, após várias épocas de corridas na Endurance Cup, com Miguel Ramos a pilotar pela equipa em diversas ocasiões.