GT Cup Open Europe: Pódio para Pinheiro e Marreiros | AutoSport

A dupla portuguesa Pedro Marreiros e Paulo Pinheiro começaram da melhor forma a sua participação na GT Cup Open Europe. O terceiro lugar conquistado na primeira pova, Autódromo Internacional do Algarve, abre boas perspetivas para o resto da época.



Depois de se ter adaptado bem ao novíssimo Porsche 992 GT3 Cup durante os treinos-livres de ontem, a dupla teve hoje a primeira qualificação, tendo, desde logo, começado a demonstrar um bom nível competitivo. Paulo Pinheiro, responsável por qualificar o carro alemão para a prova de abertura da temporada, registou o terceiro tempo da classe Am, sétimo da geral, entre um pelotão de dezassete carros. Esta performance abria boas perspetivas para o duo português, mas na primeira volta, com o carro bastante pesado, o algarvio perdeu algum tempo nas habituais intensas lutas iniciais, caindo para o oitavo posto da sua classe, décimo quinto da geral.

Paulo Pinheiro não baixou os braços e iniciou imediatamente uma recuperação, exibindo um ritmo rápido e consistente, que o levou até ao quinto posto entre os Am ao longo do seu turno de condução na corrida de cinquenta minutos.

Pedro Marreiros, na segunda metade da prova, prosseguiu a performance do seu colega de equipa, evidenciando um ritmo fortíssimo, o que lhe permitiu realizar inúmeras ultrapassagens e subir na tabela classificativa.

Quando cruzou a linha de meta, o piloto do Porsche 992 GT3 Cup número quarenta e cinco estava já em terceiro da sua classe, oitavo da geral, a pressionar o segundo classificado, o que demonstra bem a excelente performance do duo durante a corrida.



Para Paulo Pinheiro, “a primeiro volta foi complicada, uma vez que tínhamos o carro com muita gasolina e os pneus não estavam ainda na pressão correta, o que me fez perder algum tempo nas lutas que sempre acontecem neste momento da prova. Daí para a frente, já com os pneumáticos na janela correta de funcionamento, pude atacar e fui recuperando lugares. O Pedro esteve muito bem e o terceiro lugar é uma forma muito positiva de começar a temporada”.



Pedro Marreiros mostra-se satisfeito com o resultado, apontando, no entanto, que por pouco não subia a segundo: “o Paulo entregou-me o carro em muito bom estado, o que foi determinante para continuar a recuperação que ele iniciou. Pude andar muito depressa e ganhar posições e, com mais uma volta, teria chegado a segundo… Foi por pouco. Foi uma boa forma de começar a temporada e estamos seguros de que na qualificação e na corrida de amanhã poderemos estar na luta pelos lugares do pódio”.



No domingo, a qualificação disputa-se às 9h40 e a corrida às 15h05, podendo toda a ação ser seguidas através do canal de Youtube da competição.