GT Cup Open Europe: Paulo Pinheiro e Pedro Marreiros repetem pódio | AutoSport

Foi um excelente arranque de temporada para a dupla lusa Paulo Pinheiro e Pedro Marreiros. Depois do terceiro posto da Am na prova de ontem, o duo português olhava para a de hoje com uma nova subida ao pódio no horizonte e a qualificação consubstanciou esta perspetiva, com Pedro Marreiros a assinar o segundo tempo entre os pilotos da sua classe.



No entanto, uma penalização de três lugares na grelha de partida, devido a uma infração no regulamento das bandeiras vermelhas (deu uma volta a mais depois de terem sido mostradas), atirou o português para o quinto posto.



Ainda assim, era evidente que o Porsche 992 GT3 Cup #45, nas mãos dos seus pilotos, tinha ritmo para lutar pelos lugares do pódio entre os Am. Pedro Marreiros, que realizou o primeiro turno, ganhou uma posição no arranque e começou a pressionar o adversário que seguia à sua frente que, porém, sem cometer erros e com uma velocidade de ponta superior, nunca cedeu.



Paulo Pinheiro realizou o segundo ‘stint’ da corrida e, uma vez mais, evidenciou um ritmo competitivo e consistente, o que foi determinante para beneficiar dos erros de alguns dos pilotos que rodavam à sua frente, garantindo o terceiro lugar na classe Am, sétimo da geral, entre dezasseis concorrentes à partida.



Para Pedro Marreiros “esta foi uma corrida bastante complicada, com algumas contrariedades. Depois do arranque tentei tudo para superar o terceiro classificado, mas não tinha velocidade de ponta suficiente e o carro estava muito difícil de pilotar com o tanque cheio. No final, com a consistência de andamento que demonstrámos, conseguimos uma nova subida ao pódio. O carro era uma novidade para nós, portanto, tínhamos, e temos, muito para aprender. Os resultados deste fim-de-semana são muito positivos e são pontos muito importantes para a temporada. Agora teremos de continuar a trabalhar para sermos ainda mais competitivos nas próximas etapas da GT Cup Open Europe”.



Paulo Pinheiro sublinha “os bons resultados obtidos este fim-de-semana, apesar da pouca preparação, sobretudo com um carro novo e que desconhecíamos. Conseguimos evidenciar um ritmo competitivo e não cometemos erros, mantendo o carro intacto, o que foi preponderante para que tivéssemos conquistado dois pódios. Temos adversários muito fortes e vamos ter de continuar a trabalhar para podermos estar na luta pelos lugares do pódio em cada corrida, o que é o nosso objetivo”.



A próxima ronda da GT Cup Open Europe disputa-se em Spa-Francorchamps nos próximos dias 26 a 28 de Maio.