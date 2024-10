GT Cup Europe: RACAR Motorsport venceu o título de pilotos Am

A equipa portuguesa RACAR Motorsport venceu o título de pilotos Am da GT Cup Europe com Leandro Martins e Dieter Svepes, após conquistarem mais uma vitória na etapa final em Monza.

A dupla chegou à última corrida com uma vantagem de 12 pontos, precisando apenas de um bom desempenho para garantir o título. No sábado, Svepes terminou em segundo na classe Am e sétimo na geral, enquanto no domingo, Martins e Svepes venceram a classe Am, finalizando em sexto na geral e selando o título. Este foi o terceiro título da dupla na temporada, após vitórias na GT Winter Series e no Campeonato de España de GT.

“Tínhamos uma vantagem no campeonato e, portanto, podíamos gerir o fim-de-semana. Eram os nossos adversários que tinham de procurar ganhar-nos os pontos suficientes para nos baterem nas contas do título. Assim, assumimos uma abordagem de pouco risco, evitámos os problemas nos arranques e fizemos a nossa prova. Na segunda corrida correu ainda melhor, uma vez que vencemos num circuito que desconhecíamos, assegurando assim o título, o que foi uma excelente forma de terminar a temporada”, afirmou Leandro Martins.

Com a conquista de cetro da GT Cup Europe, o duo da RACAR Motorsport assegura uma época a raiar a perfeição, uma vez que participou em três competições este ano, e impôs-se em todas elas. “É uma sensação fantástica! Foi um campeonato muito disputado, não podendo haver erros, nem falhas. Estou muito feliz e, de certa forma, aliviado, dado que era um título que queríamos vencer. É um ano fantástico, com três títulos! Quero agradecer a todos os que nos apoiaram e, claro, à RACAR Motorsport, que nos deu um carro muito competitivo e fiável ao longo de toda a temporada”, concluiu Leandro Martins.

Com o fim da temporada da GT Cup Europe, Leandro Martins e Dieter Svepes tem ainda uma etapa do Campeonato de España de GT para disputar, que se realiza no Circuit de Barcelona – Catalunya nos dias 22 a 24 de novembro.