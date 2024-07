GT Cup Europe: RACAR Motorsport triunfa em Paul Ricard

A RACAR Motorsport venceu em Paul Ricard, onde se disputou a quarta ronda da GT Cup Europe, mantendo o comando do campeonato de pilotos da Am, apesar de todas as contrariedades.

Leandro Martins e Dieter Svepes abordavam a etapa francesa da competição europeia com o intuito de defender a sua liderança pontual, apesar do handicap castigador que carregavam e o desconhecimento da pista situada nos arredores de Marselha.

Foi com tenacidade que o duo da RACAR Motorsport encarou o desafio e, na primeira corrida, realizada no sábado, com um ritmo intenso e consistente, levou de vencida da classe Am, com um excelente quinto lugar da geral, apesar de um handicap de sucesso que os obrigava a permanecer bastante tempo parados na boxe.

A segunda corrida do fim-de-semana, disputada este domingo, as dificuldades aumentaram significativamente, uma vez que a chuva fez a sua aparição em Paul Ricard, colocando um desafio maior a Leandro Martins, que estava em processo de adaptação ao traçado francês.

Ainda assim, o duo constituído pelo brasileiro e Dieter Svepes lutaram contras as condições climatéricas adversas viram a bandeira de xadrez no sétimo posto da classe Am, o que lhes permite ‘limpar’ o handicap para a próxima prova.

“Foi um fim-de-semana difícil! Eu não conhecia o circuito, que é muito técnico, e as vitórias e os bons resultados que conquistámos recentemente, assegurava-nos muito tempo de paragem nas boxes. Ainda assim, conseguimos vencer a primeira corrida, com uma prestação fantástica de todos. A segunda prova foi mais difícil, uma vez que a chuva dificultou toda a nossa tarefa, dado que todo conhecimento que adquiri ao longo destes três dias se tornou irrelevante. Porém, foi uma boa performance e ficamos sem handicap para a próxima corrida”, apontou Leandro Martins.

Com estes resultados, o duo da RACAR Motorsport mantém o comando do campeonato de pilotos Am, quando faltam dois eventos para o final da temporada. “Como já disse, este foi um fim-de-semana muito exigente a diversos níveis, mas conseguimos vencer e, com isso, garantir a manutenção do primeiro lugar do campeonato. Temos adversários muito fortes e sabemos que teremos uma grande luta até ao final da época, mas temos uma boa equipa, um bom carro, cabe-nos a nós tirar o proveito deste potencial para continuarmos a batalhar, a dar o nosso melhor e, assim, garantirmos o título no final do ano”, concluiu Leandro Martins.

A próxima ronda da GT Cup Europe disputa-se no Circuit Barcelona-Catalunya, Espanha, a 28 e 29 de setembro.