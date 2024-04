GT Cup Europe: RACAR Motorsport entra a vencer

A RACAR Motorsport teve um início muito positivo da temporada de 2024 da GT Cup Europe, que teve como cenário o Autódromo Internacional do Algarve, tendo conquistado uma vitória à geral.

Depois de um bom início de ano, com o triunfo na sua classe da GT Winter Series e duas vitórias na primeira ronda do Campeonato de España de GT, Leandro Martins e Dieter Svepes estavam confiantes para a primeira etapa da competição de índole europeu da GT Sport.

O fim-de-semana teve um começo muito positivo, com Leandro a qualificar o Porsche 911 GT3 Cup da RACAR Motorsport na oitava posição da grelha de partida, terceiro da classe Am, assegurando boas perspectivas para a primeira corrida da temporada.

O piloto luso-brasileiro fez o primeiro turno de condução, evidenciando confiança e segurança, evitando os erros dos seus adversários para se guindar ao terceiro posto nos poucos momentos em que o Safety-Car não esteve em pista.

Com uma boa estratégia e a uma excelente operação de boxes da RACAR Motorsport, Dieter Svepes regressou à pista no segundo posto e no encalço do líder da corrida. O piloto do Porsche com o dorsal 911 foi pressionando o seu adversário até que este cometeu dois erros, cedendo o comando ao duo da equipa portuguesa.

A partir de então nunca o primeiro lugar do piloto austríaco esteve em dúvida, confirmando a primeira vitória da temporada da GT Cup Europe para o duo da RACAR Motorsport.

Para a segunda corrida do programa, disputada este domingo, Dieter Svepes arrancou da sexta posição da grelha de partida, o mais bem classificado entre os Am.

O piloto da RACAR Motorsport teve um bom início de prova, ganhando um lugar no arranque e passando imediatamente a pressionar o quarto classificado para acabar por subir mais uma posição com uma ultrapassagem notável.

Com um ritmo impressionante, Dieter Svepes foi-se aproximando do carro que circulava à sua frente e, sobretudo, ganhando vantagem para os pilotos que rodavam no seu encalço, o que era determinante, uma vez que a dupla do Porsche número 911 tinha de cumprir um handicap de dez segundos, devido ao seu triunfo à geral de sábado.

Foi então que a corrida começou a fugir ao duo luso-austríaca, com um Safety-Car quando as trocas de pilotos deveriam ter o seu início e fazer evaporar a vantagem construída por Dieter Svepes.

Apesar da contrariedade, quando Leandro Martins saiu das boxes estava ainda no segundo posto da classe Am, continuando uma subida ao pódio ser uma possibilidade forte. Contudo, a dez minutos da bandeira de xadrez, não conseguiu evitar um pião. O luso-brasileiro, porém, não baixou os braços e voltou à carga, cortando a linha de meta no oitavo lugar da sua classe.

“Foi um fim-de-semana muito positivo! Vencemos à geral a primeira corrida do fim-de-semana graças a uma boa estratégia e à rapidez que evidenciámos. Foi uma sensação fantástica poder triunfar na ‘nossa etapa’!”, começou por dizer Leandro Martins que acrescentou: “na segunda corrida não tivemos a sorte pelo nosso lado… O Dieter fez um turno fantástico, mas o seu trabalho foi desfeito por um Safety-Car inoportuno. Depois, era a primeira vez que ia realizar um segundo turno e, na verdade, não estava preparado mentalmente para sair das boxes e dar o máximo e cometi um erro. Acontece nas corridas e vamos trabalhar para ficarmos ainda mais fortes. O mais importante deste fim-de-semana é que o carro está muito competitivo e a RACAR Motorsport está num grande nível. Mostrámos um excelente ritmo de corrida e o triunfo que conquistámos é prova disse, dando-nos confiança para o futuro”.

A próxima ronda da GT Cup Europe disputa-se no circuito de Hockenheim, Alemanha, entre os dias 10 e 12 de Maio.