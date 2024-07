GT Cup Europe: RACAR Motorsport defende liderança

A dupla Leandro Martins e Dieter Svepes, da RACAR Motorsport disputa no próximo fim-de-semana em Paul Ricard a quarta etapa do GT Cup Europe de 2024, tendo como objetivo manter o comando do campeonato.

O duo tem sido um dos protagonistas da temporada, conquistando quatro vitórias, tendo uma delas, inclusivamente, sido à geral, logo a primeira do ano, realizada no Autódromo Internacional do Algarve.

Com os excelentes resultados conquistados, a dupla da RACAR Motorsport lidera o campeonato de pilotos XX após seis corridas disputadas, em três eventos, ostentando uma vantagem de dis pontos para os seus perseguidores.

Quando nos preparamos para dobrar o meio da temporada, o objectivo da dupla do Porsche 992 GT3 Cup é bastante claro – defender a liderança. “Tem sido uma temporada cheia de desafios, mas temos conseguido superá-los com muito foco e trabalho e isso permite-nos estar agora no comando do campeonato. Com um pelotão tão forte, foi muito difícil chegar a este ponto e vamos para Paul Ricard com a ideia de defender o primeiro lugar e, se possível, estender a nossa vantagem, mas sabemos que não será fácil”, avisou Leandro Martins.

A oposição já é conhecida do piloto luso-brasileiro e de Dieter Svepes e será um obstáculo grande, no próximo fim-de-semana, mas para além disso, o desconhecimento da pista é também um desafio, num traçado tão técnico. “Uma vez mais, é a primeira vez que compito neste circuito, o que representa mais uma dificuldade que terei de superar. Não será fácil, dado que esta pista é muito exigente para os pilotos e, com as suas longas escapatórias, tem poucos pontos de referência, tornando mais difícil a sua aprendizagem. Não tive oportunidade de a conhecer no simulador, portanto, vou completamente às escuras para o fim-de-semana. Contudo, confio na experiência do Dieter e da RACAR Motorsport para me ajudarem e vamos trabalhar para conseguirmos alcançar os nossos desafios”, concluiu Leandro Martins.

O programa oficial da primeira prova da GT Cup Europe tem o seu início na sexta-feira com os treinos-livres. No sábado realizar-se-á uma qualificação e uma corrida (14h10), escalonamento que se repete no domingo. Ambas as corridas podem ser seguidas em directo no YouTube da competição (a Corrida 2 tem início às 14h00).