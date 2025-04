GT Cup Europe, Gonçalo Fernandes: “Quero lutar por vitórias”

Gonçalo Fernandes deu início à sua temporada na GT Cup Europe com um desempenho promissor em Portimão, ao volante do Porsche 992 GT3 CUP da Q1 Trackracing. O jovem piloto português, mostrou-se satisfeito com o arranque e cheio de ambição para o resto do ano.

Gonçalo Fernandes começou nos ralis, mas é na velocidade que se sente melhor e onde quer triunfar. Focado em tornar-se um dos melhores e representar o nosso país ao mais alto nível, iniciou em 2025 um projeto internacional, participando no GT Cup Europe, que acompanha o International GT Open.

“Quero mostrar que tenho capacidade para competir ao nível dos profissionais. Conseguimos estar muito próximos dos pilotos topo. Foi uma boa forma de começar o campeonato, especialmente por ser em casa.”

Oportunidade agarrada com trabalho e visão

O projeto com a equipa Q1 Trackracing não surgiu por acaso. Gonçalo revelou que foi ele próprio a dar o primeiro passo.

“Durante o inverno, entrei em contacto com a equipa que me apresentou um projeto aliciante. Era um objetivo claro para mim competir num campeonato deste nível. Sempre quis medir-me com os melhores, desde que entrei no desporto automóvel. Encontrei esta oportunidade incrível, porque este campeonato tem um nível competitivo altíssimo, com muitos pilotos profissionais. Eu quero estar nesse patamar. Esta é a minha oportunidade de desenvolver-me, de aprender, e de mostrar o meu valor.”

O valor do trabalho de base: Porsche Sprint Challenge Ibérica como rampa de lançamento

Gonçalo acredita que a experiência adquirida na Porsche Sprint Challenge Ibérica foi decisiva para este salto.

“A escola que fiz na Porsche Sprint está-se a revelar muito útil. Foi um passo importante na minha carreira. Aprendi muito lá, e sinto que isso me preparou bem para este novo desafio. Ao dar este passo, acredito que também estou a representar a qualidade que existe em Portugal ao nível dos pilotos. Se há pilotos mais rápidos que eu em Portugal, imagino o que eles podiam estar a fazer aqui. Temos mesmo muito talento por cá. Estou aqui para ser competitivo, para lutar por pódios e vitórias. E estou muito focado nesse objetivo. Sempre que entro num carro, é com a mentalidade de crescer e competir ao mais alto nível.”

Um projeto com continuidade

Depois de ter competido na PSCI e de ter feito algumas corridas no CPV, ao lado de Francisco Mora, este projeto surge o tempo certo para o piloto.

“Acho que estou no timing certo para este projeto. Não é só para fazer uma época e desaparecer. Estou a construir uma base para continuar a crescer, para alcançar o sonho de tornar-me piloto profissional. Estou a colher os frutos do trabalho que tenho feito. Agora quero continuar a evoluir, a trabalhar com a equipa e a representar Portugal da melhor forma possível.”

Balanço de Portimão: confiança e margem para crescer

O fim de semana de Portimão acabou por não ser o mais feliz. Gonçalo Fernandes destacou-se no sábado com um terceiro lugar na qualificação 1, sendo o primeiro dos Silver. Na corrida, logrou fazer o quarto lugar à geral, terceiro nos Silver, com o seu colega de equipa Lars Zaenen. No domingo o seu colega não conseguiu igualar a sua velocidade na qualificação e na corrida, um incidente envolvendo Zaenen logo nos primeiros metros danificou de forma terminal o Porsche da dupla. No entanto, Fernandes valorizou os ensinamentos do fim de semana.

“Claro que conheço bem o circuito de Portimão, fiz duas corridas cá no ano passado. Mas todos os outros pilotos também têm essa experiência. O importante foi mostrar que conseguimos estar no grupo da frente, com bom ritmo e consistência. Tenho de agradecer também ao meu coach, o Francisco Mora, que não posso deixar de louvar. Aprendi muito com ele, e essa base está a ser essencial agora.”

“Quero também destacar o meu companheiro de equipa, o Lars. Apesar de este fim de semana não ter sido o melhor, ele é um piloto muito rápido. Acredito que vamos estar a lutar lado a lado, e isso vai ser bom para a equipa. Por vezes ele vai ser mais rápido, outras vezes serei eu. Mas temos uma dupla muito forte para atacar este campeonato na classe Silver.”