GT Cup Europe, Bernardo Pinheiro: “Trabalhar para manter o registo”

Bernardo Pinheiro arrancou a época 2026 da GT Cup Europe da melhor forma, somando um segundo lugar no sábado e um terceiro no domingo no Autódromo do Algarve, na classe Pro-Am, a bordo do Porsche que partilha com o brasileiro Flávio Sampaio.

O piloto algarvio assegurou ainda a pole para a corrida de domingo e fechou o seu turno de condução em posição privilegiada em ambas as corridas, permitindo à dupla estar sempre na luta pelo pódio. Com estes resultados, Pinheiro fica a apenas um ponto da liderança da classe Pro-Am, num arranque de temporada que supera as expectativas. A próxima prova leva a dupla a Spa-Francorchamps, onde o piloto de Portimão já tem experiência de competição pelo ELMS.

“Foi um bom fim de semana” disse Bernardo Pinheiro. “Fecharmos as corridas no pódio é sempre bom, em especial quando corremos em casa. A GT Cup Europe é bastante competitiva, mas fizemos uma boa gestão de corrida e no final conseguimos aquilo que era o nosso principal objetivo… estar com os primeiros. Foi muito bom para arrancar o campeonato e agora vamos trabalhar para manter o registo.”