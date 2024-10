GT Cup Europe, Barcelona: RACAR Motorsport consegue dois triunfos

A RACAR Motorsport teve um fim de semana de sucesso na quinta ronda da GT Cup Europe, realizada no Circuito de Barcelona-Catalunha. A dupla de pilotos Leandro Martins e Dieter Svepes conquistou duas vitórias na sua classe, reforçando a liderança no campeonato de pilotos.

No sábado, Svepes garantiu a pole position da classe e, com uma excelente atuação dele e de Martins, a equipa conquistou a sua quinta vitória da temporada em nove corridas. No domingo, Martins ficou em quarto na sua classe durante a qualificação, ficando a menos de um segundo do tempo da pole.

Na corrida, Leandro Martins e Dieter Svepes assinaram uma excelente recuperação que os levou a mais um triunfo da Am, permanecendo imbatíveis na sua classe. “Chegámos a Barcelona com o intuito de alargar a nossa vantagem no campeonato e tínhamos como grande objectivo ficar à frente dos nossos adversários mais próximos. Marcámos estrategicamente os nossos oponentes e no final conseguimos mais duas vitórias que nos deixam muito satisfeitos. A RACAR Motorsport deu-nos um carro muito competitivo, o que foi determinante para os excelentes resultados”, afirmou o piloto do Porsche 992 GT3 Cup.

No final do fim-de-semana, Leandro Martins apontava que todos os objetivos foram concretizados, estando mais próximos de conquistar o título de pilotos Am da GT Cup Europe. “A nossa passagem por Barcelona foi mesmo muito boa! Conseguimos vencer e isso, claro, permitiu-nos estender a nossa vantagem na tabela pontual. Estamos mais próximo de assegurar o título, uma vez que falta apenas uma etapa. No entanto, temos ainda duas corridas pela frente e teremos de garantir os resultados necessários perante adversários muito fortes”, concluiu o piloto da RACAR Motorsport.

A derradeira ronda da edição deste ano da GT Cup Europe disputa-se no Autodromo Nazionale di Monza nos dias 19 e 20 de outubro.