GT Challenge em Monza: Miguel Ramos com Pole Position, mas ‘porta fechada’ para a corrida

Depois de uma boa qualificação em Monza, que permitiu ao McLaren arrancar da Pole Position para a corrida, a liderança na Classe Bronze apenas foi interrompida na primeira troca de pilotos com um problema na porta, que não abriu e depois ficou impossível de reparar.

A Pole Position alcançada de manhã fez nascer fundadas esperanças no trio do McLaren #188, pois o ritmo combinado dos três pilotos fazia acreditar num bom resultado.

Na partida Louis Prette fez um bom arranque e mesmo com algumas cautelas na primeira chicane, conseguiu subir de 9º para 7º da geral, sem que pelo meio ainda tivesse sofrido um toque dum BMW, que mais tarde se viria a revelar ser a causa de um grave problema.

Prette manteve sempre um bom ritmo durante todo esse primeiro stint e ainda conseguiu subir mais um lugar, até ao 6º da geral, tendo então chegado o momento da primeira troca de pilotos.

Quando o McLaren parou na Pit, Miguel Ramos tentou abrir a porta, mas nem com a ajuda de Prette a empurrar do interior, conseguiram abrir a mesma.

O McLaren foi colocado dentro da garagem, a equipa ainda tentou colocar uma porta nova, mas o suporte interior estava partido e a reparação sendo muito demorada, não havia nada a fazer, sendo o abandono consumado.

Para Miguel Ramos, “pensei que depois de Magny-Cours o azar nos tivesse abandonado, mas não. Fizemos a Pole Position e estávamos confiantes em estar na luta pelos lugares do Pódio. Efetivamente o Louis no seu stint, mostrou que estávamos com o ritmo certo e que tal poderia acontecer naturalmente. A liderança da Bronze foi evidente e estou convencido que dificilmente nos roubariam a vitória em condições normais. Só que as corridas têm destas coisas e hoje foi mais uma demonstração da importância que uma pequena peça pode ter num resultado. No arranque, o Louis sofreu um toque do Farfus mas só deu para perceber a dimensão das consequências, quando tentei abrir a porta na troca de pilotos e nada resultava. Como demoramos muito a desmontar a porta e o suporte interior tinha de ser substituído, não havia nada a fazer e tivemos de desistir”.