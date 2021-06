GT-CER, Pedro Salvador: “Foi um fim de semana proveitoso” | AutoSport

Pedro Salvador fez, no passado fim-de-semana, a sua estreia na temporada 2021. Aos comandos de um Porsche 911 GT3 Cup 4.0, participou com António Sainero na primeira ronda do Campeonato Espanhol de Resistência (GT-CER), que teve lugar no Circuito de Navarra.

No regresso a Portugal, o piloto de Chaves faz um balanço positivo desta primeira prova: “Foi um fim de semana proveitoso e saímos de Navarra na segunda posição do Campeonato Espanhol de Resistência. Mostrámos bom andamento, discutimos a corrida 2, numa prova em que demos início à adaptação à pista e ao carro. O António Sainero, fruto da sua experiência, que é ainda um pouco reduzida, mostrou-se sempre a bom nível, sempre num crescendo de competitividade, acabando a prova a defender-se como um herói dos ataques que sofreu. Terminámos o fim-de-semana com um segundo e terceiro lugar na nossa categoria, terceiro e quarto lugar à geral, respetivamente”, explicou o piloto flaviense, antes de agradecer à E2P, Escola de Pilotos “pela confiança e pelo convite que me foi feito para este projeto. Agradecer claro ao meu companheiro, António Sainero, que realmente é um miúdo com um talento enorme e com quem é um prazer fazer equipa, sem esquecer os meus parceiros, que tornaram esta participação possível. Estamos já de olhos postos na próxima prova e obviamente conscientes que temos de continuar a trabalhar para lutar pela vitória no campeonato, que é o nosso objetivo assumido.”