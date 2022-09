GT-CER, Jerez: Francisco Abreu e Francisco Mora reforçaram liderança | AutoSport

Francisco Abreu e Francisco Mora, ao volante do Porsche 991 GT3 Cup 4.0 preparado pela Veloso Motorsport, reforçaram liderança do campeonato espanhol GT-CER depois de terem conquistado a vitória na classe GPC e o segundo lugar à geral em Jerez, o que os deixa muito perto do título.

Francisco Abreu, bi-campeão de Portugal e campeão ibérico de velocidade, esteve presente na quinta jornada do Campeonato de Espanha de Resistência GT-CER na companhia de Francisco Mora, ao volante do Porsche 991 GT3 Cup 4.0.

A dupla portuguesa apoiada pela Veloso Motorsport, deixou claro nos treinos livres e na qualificação que estava em Jerez para ganhar, não só na classe, mas também à geral. Apesar do poderio do Mac Car de Cor Euser e do Ferrari 458 GT3 de Josep Mayola e Marc Carol, Francisco Abreu e Francisco Mora não se intimidaram. E quando o Ferrari sofreu um violento despiste nos treinos livres, ficando arredado da corrida, reforçou-se a ideia que o Porsche de Abreu poderia lutar pela vitória.

A pista de Jerez recebeu a primeira de duas corridas de duas horas (+1 volta) agendadas no calendário de 2022 do GT-CER. Apesar de ser um circuito pouco adaptado ao Porsche 991 GT3 Cup 4.0 da dupla portuguesa, a verdade é que Francisco Abreu e Francisco Mora rubricaram a pole position para a corrida. Mais um fantástico sinal das justas ambições dos pilotos portugueses.

Entregue a Francisco Abreu, o arranque da corrida não surpreendeu. O maior poder do Mac Car permitiu a ultrapassagem de Cor Euser ao piloto madeirense antes da primeira curva. Porém, Francisco Abreu não deu tréguas e com uma excelente manobra passou o Mac Car, assumindo a liderança, cavando, de imediato, um fosso para o pelotão.

Amealhada uma vantagem superior a 30 segundos eis que um Safety Car deitou fora uma liderança robusta e inteiramente merecida. Infelizmente, as paragens nas boxes não foram bem-sucedidas devido a dificuldades inesperadas no desaperto das rodas do lado esquerdo na troca de pneus. Uma situação penalizadora, pois, nos treinos, os excelentes mecânicos da Veloso Motorsport trocavam as rodas do Porsche 991 GT3 Cup 4.0 em cerca de 30 segundos. Na corrida, desesperados com a dificuldades em desapertar as rodas contas, perderam quase um minuto. Uma situação puramente mecânica que deixou tristes os elementos da Veloso Motorsport.

Porém, isso não desmoralizou Francisco Abreu e Francisco Mora, que se entregaram à corrida com empenho e muito talento, recuperando, sempre, o tempo perdido. Aliás, a prova disso mesmo é que Francisco Mora, que que fez o turno de condução final, acabou encostado aos escapes do Mac Car e por pouco não roubou a vitória a Cor Euser num final renhido em cima da linha de meta.

Francisco Abreu, disse que: “Tenho de estar muito satisfeito com a nossa exibição. Estivemos sempre no topo das tabelas de tempos, rubricamos a pole position e estivemos muito perto de ganhar à geral. O meu turno foi muito divertido até á altura em que passei o Mac Car. Depois limitei-me a ganhar vantagem para poder tentar a vitória á geral. Não fosse o safety car que anulou a confortável vantagem amealhada e o muito tempo perdido com as trocas de pneus e estaríamos a celebrar a nossa primeira vitória à geral. Não aconteceu, mas provamos que temos um andamento muito forte, o Porsche está muito bem preparado pela Veloso Motorsport e, o mais importante, alargámos a nossa vantagem sobre os nossos adversários e assim partimos ainda mais confiantes para as derradeiras jornadas da competição.”

Contas feitas, Francisco Abreu e Francisco Mora reforçaram a sua liderança do GT-CER e quando faltam apenas duas jornadas – dentro de um mês em Navarra com duas corridas e o final em Barcelona com a segunda corrida de duas horas já no final do mês de novembro – muito dificilmente o título escapará à dupla lusa. A próxima jornada disputar-se-á no Circuito de Navarra nos dias 22 e 23 de outubro.