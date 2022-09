GT-CER: Francisco Mora e Francisco Abreu perto de conquistarem título em Espanha | AutoSport

Francisco Mora e Francisco Abreu deram mais um passo rumo ao título de campeão espanhol de GT, vencendo ainda o Michelin Iberian Endurance Trophy, ao volante do Porsche 991 GT3 Cup da Veloso Motorsport, depois de mais um pódio e a conquista do Michelin Iberian Endurance Trophy no fim de semana passado.

Mora e Abreu já provaram que conseguem lutar pelas vitórias à geral no Campeonato de Espanha de GT e Resistência (GT-CER), mesmo com carros mais potentes, como o Mac Car ou o Ferrari 458 GT3. No passado fim de semana, em Jerez de la Frontera, o GT-CER teve a primeira prova de Endurance (2 horas de duração) da temporada, com a dupla portuguesa a vencer novamente a sua classe e a lutar pelo triunfo à geral mesmo até aos metros finais da corrida!

Francisco Abreu fez um excelente turno de condução e liderou a primeira metade da corrida, na frente do Mac Car, mas um problema na troca de pneus (parafuso preso) aquando na paragem do Porsche nas boxes dificultou o turno de condução de Francisco Mora. Sem baixar os braços, e apesar das elevadas temperaturas no cockpit do 991, Mora anulou praticamente toda a vantagem do holandês Cor Euser e terminou colado aos escapes do Mac Car, conseguindo o 2.º lugar da geral e nova vitória na classe. Com estes resultados, Mora e Abreu dilatam a sua vantagem no Campeonato de Espanha de GT, que ainda terá provas em Navarra (22 e 23 de outubro) e Barcelona (26 e 27 de novembro).

“Foi pena aquele percalço nas boxes, mas são coisas das corridas e mesmo assim ficámos muito próximos da vitória à geral, que seria o justo prémio para o nosso esforço. Fisicamente, senti-me bem mas sofri bastante com o calor dentro do carro, pois o tubo de refrigeração não estava a apontar para mim durante grande parte do turno. Foi mais uma bela pontuação para o campeonato e ganhámos o Michelin Iberian Endurance Trophy, que é sempre mais um prémio interessante para a nossa equipa”, afirmou Francisco Mora, que recuperou da melhor forma do acidente sofrido no último Circuito Internacional de Vila Real, com o Cupra TCR.