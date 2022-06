GT-CER, Francisco Abreu: “objetivo é claro, ganhar e alargar a nossa vantagem” | AutoSport

Francisco Abreu, bi-campeão de Portugal de Velocidade e campeão ibérico de velocidade, disputou, hoje, a qualificação para as corridas de amanhã do Campeonato de Espanha de Resistência (GT-CER) ao volante do Porsche 991 GT3 Cup 4.0.

O piloto madeirense esteve irrepreensível e dominou a sua classe rubricando a “pole position” entre os pilotos da categoria PC. Mas Francisco Abreu foi mais longe e conseguiu um lugar na primeira fila da grelha de partida à geral, batendo carros mais potentes e de categorias superiores. Por seu turno, Francisco Mora aproveitou o ensejo e fez, também ele, a “pole position” na categoria e um segundo lugar à geral.

Contas feitas, o Porsche 991 GT3 Cup 4.0 vai sair no primeiro lugar da classe para as duas corridas e da primeira fila da grelha de partida de ambas as mangas. Um resultado de excelência que tem como objetivo reforçar a liderança do GT-CER.

Amanhã serão realizadas as duas corridas do programa do GT-CER no Circuito Motorland com Francisco Abreu ao volante do Porsche 991 GT3 Cup 4.0 em busca de mais uma vitória.

Segundo Francisco Abreu: “Nunca é fácil obter estes resultados face a carros de categorias superiores ainda por cima numa pista onde algumas zonas não favorecem o nosso carro. Mas tanto eu como o Francisco (Mora) demos o nosso melhor e com o Porsche 991 GT3 Cup 4.0 afinado na perfeição pela Veloso Motorsport, os tempos acabaram por sair e vamos estar os dois na primeira fila da grelha das duas corridas de amanhã onde o objetivo é claro: ganhar e alargar a nossa vantagem no campeonato”.

Horário GT-CER Mortorland

Domingo, 26 de junho

08.10 – 09.00 – Corrida 1 (48 minutos + 1 volta)

15.40 – 16.30 – Corrida 2 (48 minutos + 1 volta)