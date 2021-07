GT: Audi R8 LMS GT3 “Evo II” apresentado | AutoSport

Audi R8 LMS é um dos GT3 de maior sucesso: 83 títulos de pilotos ganhos em todo o mundo e 106 vitórias em campeonatos, segundo números da marca de Ingolstadt. Para garantir que assim continua, a Audi apresentou hoje o Evo II.

Depois de ter sido lançado em 2015, a Audi estendeu a vida útil do R8 LMS GT3 ao disponibilizar às equipas clientes o kit “Evo II”. As equipas podem encomendar o novo pacote tecnológico para a temporada 2022 como veículo completo ou kit de actualização para reequipamento aos modelos existentes. O novo carro estará em exposição no paddock pela primeira vez nas 24 Horas de Spa.

A Audi afirma que “otimizou” o R8 LMS GT3 Evo com o Evo II em cinco áreas chave, incluindo aerodinâmica, controlo de tração, características do motor, chassis e controlo climático.

Com um preço de 429.000 euros (mais IVA), os clientes recebem subsequentemente um carro de corrida cujas características são ainda mais adequadas às corridas amadoras. A maior da sua força descendente é agora gerada pela nova asa traseira e o motor apresenta um novo sistema de admissão com um binário melhorado.

Decorrem ainda os testes para o próximo ciclo de homologação do “Evo II”.