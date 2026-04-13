GT: A prova de superação de Jules Gounon, que desmaiou depois da prova de Paul Ricard

É mais uma história de superação no mundo das corridas. Jules Gounon, companheiro de equipa de Max Verstappen nos GT, partilhou uma atualização sobre o seu estado de saúde após colapsar na sequência de um exigente duplo stint na prova de abertura do GT World Challenge Europe em Paul Ricard. O piloto francês competiu com uma intoxicação alimentar grave, num dos episódios mais duros da sua carreira.

Muitos olham para a vida de piloto e apenas vêm o ‘glamour’, a fama e a sorte de pilotar algumas das máquinas mais fantásticas do mundo. Mas nem sempre o esforço, a dedicação, o compromisso e a coragem são igualmente reconhecidos. Gounon mostrou a fibra de um piloto de alta competição, na prova de 6h de Paul Ricard, para o GTWC, onde a Verstappen.com Racing esteve a competir.

Na noite anterior à corrida, Gounon sofreu uma intoxicação alimentar que lhe causou grande perda de líquidos e privação de sono, tendo sido levado ao centro médico do circuito ao início da manhã pelo seu companheiro Dani Juncadella. Apesar das condições físicas precárias, foi declarado apto para competir e realizou um duplo stint ao lado de Juncadella e Chris Lulham, descrevendo-o como “um dos mais duros” de toda a sua carreira. Após sair do carro, Gounon desmaiou e foi novamente transportado ao centro médico, onde permaneceu várias horas até estabilizar. A equipa terminou na nona posição na corrida de seis horas.

No final desta exigente prova, Gounon usou as redes sociais para explicar o que sucedera:

“Às vezes não se trata do resultado, mas sim do que se enfrenta para lá chegar”, escreveu no Instagram no domingo. “P9 depois de uma corrida difícil para nós, mas ainda assim o início da nossa jornada no GT World Challenge com a Verstappen.com Racing. Orgulhoso do esforço de Dani Juncadella e Chris Lulham.

Ontem à noite tive uma intoxicação alimentar, perdi muitos líquidos e quase não dormi. Muito obrigado ao Dani (como sempre, presente nos momentos difíceis) por me ter levado ao posto médico às 7h da manhã, e a todos os médicos e paramédicos que me deixaram apto para correr.

Descansei o máximo que pude antes da corrida e sabia que não seria fácil, mas mesmo assim dei tudo de mim no duplo stint, provavelmente um dos mais difíceis que já fiz. Nunca sofri tanto num carro de corrida e esforcei-me a um ponto que não pensava que conseguiria alcançar.

Após o período na pista, desmaiei e acabei por precisar de mais uma visita ao posto médico durante algumas horas. Um enorme agradecimento à equipa médica por cuidar tão bem de mim e às equipas da 2 Seas Motorsport que ficaram comigo lá.

Não foi o resultado que queríamos, mas foi um dia que me relembrou o verdadeiro significado da resiliência e daquilo de que somos feitos. Continuamos a construir.”