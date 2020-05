GT: 24h de Spa avançarão, com ou sem público

Stephane Ratel confirmou que independentemente da presença de público nas bancadas, as 24h de Spa irão ser realixadas.

A presença de público dependerá sempre das ordens do governo belga e, obviamente, da situação que se viverá nessa altura. A proibição de grandes eventos estará em vigor até ao final de agosto, e a nova data da prova rainha da SRO está agendada para outubro.

“Temos a responsabilidade de competir em Spa, embora seja um desastre se não houver público”, disse ele ao Motorsport.com. “Seria um desastre financeiramente não ter espectadores e não é o objetivo do evento. Spa é um festival e um evento muito frequentado; temos conseguido aumentar o número de fãs desde os dias em que a Proximus [o ex-patrocinador do evento] distribuía bilhetes gratuitos. Nenhum fã em Spa será terrível, mas não estou a considerar cancelar as 24 horas.”

Ratel disse que, se as restrições forem estendidos na Bélgica, espera poder ter “público limitado” no evento do Spa:

“Pode haver uma situação intermediária com uma quantidade limitada de pessoas permitidas: 5.000 pessoas não seriam bom, mas pelo menos haveria alguns fãs”, explicou ele. “Isso permitiria que equipas e patrocinadores trouxessem convidados; todo o ecossistema de nossa série depende disso. Spa é um grande local, portanto o distanciamento social seria possível”.

Ratel esclareceu que a prova de endurance do GT World Challenge Europe de Imola prevista para 19 de julho e a rodada da Sprint Cup em Misano, nos dias 8 e 9 de agosto, não terão espectadores.