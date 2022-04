Super Racing Series: novos horários | AutoSport

Com o adiamento da primeira corrida do Campeonato de Portugal de Velocidade, a Super Racing Series deste fim-de-semana de 9 e 10 de abril no Estoril têm agora um novo, e ajustado, horário.

No programa, agora sem os pilotos e equipas do Campeonato de Portugal de Velocidade, em pista vão estar os Troféus Super Seven by Toyo Tires, Kia GT Cup, Group 1 Portugal e Troféu Mini para a prova inaugural destas séries.

A CRM Motorsport e a Race Ready voltarão a disponibilizar a transmissão em direto das corridas de Domingo – live-streaming que poderá ser acompanhado nos canais de YouTube dos dois promotores, bem como nas páginas de Facebook das séries por si divulgadas.

ACESSO AO PADDOCK

Válido para os dois dias do fim-de-semana, o acesso ao paddock pode ser adquirido na loja do Motor Clube do Estoril, a partir do dia 8 de Abril. O preço varia entre 10€ (bilhete público), 15€ (bilhete público + estacionamento moto) e 20€ (bilhete público + estacionamento carro).