Super Racing Series no Estoril: os resultados dos cronometrados | AutoSport

Realizaram-se esta tarde os treinos cronometrados das competições referentes ao Super Racing Series, que se disputam este fim de semana no Estoril, Super Seven by Toyo Tires, 4020R e 320R, Kia GT Cup, Group 1 Portugal e Troféu Mini.

Recordamos que a CRM Motorsport e a Race Ready vão a disponibilizar a transmissão em direto das corridas de domingo em live-streaming que poderá ser acompanhado nos canais de YouTube dos dois promotores, bem como nas respetivas páginas de Facebook.

Válido para os dois dias do fim-de-semana, o acesso ao paddock pode ser adquirido na loja do Motor Clube do Estoril, a partir do dia 8 de Abril. O preço varia entre 10€ (bilhete público), 15€ (bilhete público + estacionamento moto) e 20€ (bilhete público + estacionamento carro).

No Group 1 a Pole vai para Luís Liberal (Ford Escort Rs 2000) que bateu Filipe Martins (Ford Escort Rs 2000) por 0.533s. Nos Mini, Joel Reis registou 2:33.918s batendo Luís Sepúlveda por 0.739s

Nos primeiros treinos cronometrados da KIA GT Cup, Francisco Carvalho (KIA Ceed GT), registou 2:10.548s e bateu Pedro Pinto por 0.262s com Pedro Alves a +0.446s.

O mais rápido nos Kia Picanto foi Manuel Alves, na sexta posição.

Nos segundos, Pedro Alves foi o mais rápido com 2:07.679, batendo Francisco Carvalho por +2.989 com Pedro Pinto em terceiro a 3.065s.

Manuel Alves foi de novo o melhor do Picanto, na sétima posição.

Nos Super Seven By Toyo Tires, Classe 320R, o mais rápido foi Gonçalo Nobre da Veiga com 2:26.242, batendo Paulo Santos por 0.829s, com Bruno Knudsen a 2.495s

Nos 420R, Gonçalo Lobo Vale foi o mais rápido com 2:06.362s, batendo José Carlos Pires por 0.026 com David Saraiva a 1.457s. Eis os detalhes.

Super Racing Series no Estoril, Super Racing Series, Super Seven by Toyo Tires 420R, Super Seven by Toyo Tires 320R, Kia GT Cup, Group 1 Portugal, Troféu Mini,