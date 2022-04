Super Racing Series: 5 competições e 110 equipas no Circuito do Estoril | AutoSport

É já no próximo fim-de-semana de 9 e 10 de Abril que as competições de velocidade promovidas pela CRM Motorsport e a Race Ready irão finalmente ligar os ‘motores’ com vista ao arranque da temporada 2022.

Integrando um programa com cinco sessões de treinos privados ou livres, sete sessões de treinos cronometrados e nove corridas, os pilotos e equipas do Campeonato de Portugal de Velocidade e dos Troféus Super Seven by Toyo Tires, Kia GT Cup, Group 1 Portugal e Troféu Mini deslocam-se ao Estoril Super Racing Series para a prova inaugural destas séries num traçado familiar para a maioria.

Além dos desafios que irão ter lugar no mais emblemático dos circuitos portugueses permanentes, o cartaz do Estoril Super Racing Series contará com as presenças em pista dos elegantes Fórmula Vee e os cortejos do Clube Jaguar (assinala o seu 100º aniversário) e Porsche Lisboa Kurte Caffe — encontros que ocorrerão no derradeiro dia do evento e que naturalmente estarão sob o olhar atento dos visitantes.

Todos os adeptos do automobilismo que se desloquem ao paddock no Domingo poderão ainda usufruir do Espaço Univex — uma ativação que permitirá um contacto direto e ao volante com a mais recente gama de modelos Kia. Já os proprietários de viaturas de marcas britânicas terão ao seu dispor um parque exclusivo no interior do recinto.

TRANSMISSÃO EM DIRETO

Unindo esforços com o objetivo de dar aos pilotos e equipas as melhores condições de divulgação dos seus projetos, a CRM Motorsport e a Race Ready voltarão a disponibilizar a transmissão em direto das corridas de Domingo — live-streaming que poderá ser acompanhado nos canais de YouTube dos dois promotores, bem como nas páginas de Facebook das séries por si divulgadas.

As estruturas presentes poderão, assim, ser seguidas de perto, no circuito ou a partir de casa, por patrocinadores, familiares e amigos, cumprindo o desígnio das 110 equipas que estarão distribuídas por cinco das mais emocionantes e disputadas competições de velocidade do automobilismo nacional.

Para Tiago Raposo Magalhães, “o Estoril Super Racing Series é já um ponto de encontro de referência entre a enorme família do desporto motorizado”, começa por dizer. “É sempre positivo inaugurar a atividade desportiva em casa, no Circuito do Estoril, com a operação dirigida pelo melhor clube local, o Motor Clube do Estoril, e voltar a partilhar o espaço em pista com as competições organizadas pela Race Ready. Com mais de 20 pilotos estreantes, uma grelha recorde de 44 carros no Super Seven by Toyo Tires, cada vez mais caracterizado por oferecer corridas de competitividade inigualável, e o 5º ano de atividade do Kia GT Cup, projeto que terá 20 carros e que continua a distinguir-se pelos reduzidos custos de ativação e uma fiabilidade ímpar, estou certo de que estão reunidas as condições para um grande fim-desemana de corridas, convidando, desde já, todos os adeptos a fazerem a festa connosco entre 9 e 10 de Abril!”, antevê.

Já Diogo Ferrão destaca o crescimento das séries Race Ready, incluindo-se naturalmente aqui a entrada do Campeonato de Portugal de Velocidade, que em 2022 passou a estar debaixo da sua tutela. Mas também o bom relacionamento com a CRM Motorsport, parceiro de longa data na organização de provas nacionais e internacionais:

“Será no próximo fim-de-semana que terá início a nova era do Campeonato de Portugal de Velocidade, assim como uma das mais aguardadas temporadas do Group 1 Portugal e do Troféu Mini. A grande novidade será, sem dúvida, o exotismo e performance das novas viaturas do CPV, que começa agora a dar os primeiros passos. Todavia, também no Group 1 vamos encontrar novas equipas e pilotos que irão tornar esta temporada muito entusiasmante. Já o Troféu Mini continua a servir de rampa de lançamento para muitos entusiastas que não pretendem ser pilotos profissionais, mas antes desfrutar da sua paixão nas pistas, utilizando um modelo tão icónico e divertido como o Mini Cooper”, faz notar.

“Em conjunto com as séries promovidas pela CRM Motorsport, com quem temos vindo a desenvolver uma relação de grande transparência ao longo dos anos, sempre com o objetivo, comum, de defender os interesses dos nossos pilotos e equipas, não tenho dúvidas de que teremos um fim-de-semana de emoções fortes. Até porque os protagonistas ao volante, conscientes da transmissão em direto das suas corridas, estarão ainda mais motivados para proporcionar a todos os que os acompanham um excelente espetáculo em pista!”, conclui.

ACESSO AO PADDOCK

Válido para os dois dias do fim-de-semana, o acesso ao paddock pode ser adquirido na loja do Motor Clube do Estoril, a partir do dia 8 de Abril. O preço varia entre 10€ (bilhete público), 15€ (bilhete público + estacionamento moto) e 20€ (bilhete público + estacionamento carro).

Todas as informações a respeito do Estoril Super Racing Series (horário, regulamento particular, listas de inscritos e links de live-timing e live-streaming) podem ser consultadas em www.crm-motorsport.com/estoril-super-racingseries. No dia 8 de Abril haverá lugar a um dia de testes privados integrado no Estoril Super Racing Series e cujas inscrições podem ser realizadas em www.estoriltestday.com ou através do [email protected]