Race Ready chegou a acordo com Francisco Pinto Abreu para a concessão do Group 1 Portugal | AutoSport

Race Ready “entrega” Group 1 Portugal a Francisco Pinto Abreu. O coordenador da competição nacional nos últimos anos, passará assim, depois de um acordo de concessão por um período de dez anos a partir da próxima temporada, a estar à frente do Group 1 Portugal, incluindo o Troféu Mini Portugal.

Criada em 2012, esta série para clássicos com especificações Grupo 1 pré-1981 nasceu da necessidade que as equipas tinham em participar numa competição dentro do espírito “Club Racing” e onde os custos de participação fossem controlados. Uma década depois, o Group 1 Portugal, no qual se inclui o Troféu Mini Portugal, já se afirmou no panorama das corridas de clássicos em Portugal, tendo atingido um recorde de inscritos (43) na última prova da temporada de 2022, os 250 km do Estoril.

Sem uma classificação à geral, as corridas do Group 1 Portugal são caracterizadas pelas diversas e aguerridas lutas entre diferentes carros das mesmas classes. A concessão agora acordada para a próxima década dita também que estas animadas corridas continuarão a ser disputadas nos fins de semana de provas organizadas pela Race Ready.

Esta transferência de gestão deve-se à vontade da Race Ready em concentrar as suas energias e recursos no crescimento e sustentabilidade do Campeonato de Portugal de Velocidade / Iberian Supercars e da da nova Carrera los 80s e nos eventos a cargo da organização ibérica com sede em Lisboa.

A convite de Diogo Ferrão, CEO da Race Ready, Francisco Pinto Abreu tem vindo a desempenhar o papel de coordenador do Group 1 Portugal desde 2017. Tanto a equipa que o acompanhará no comando da competição a partir de 2023 como o calendário da próxima época, serão apresentados no mês de Janeiro durante a cerimónia de entrega de prémios da temporada que agora findou.

Para Diogo Ferrão, o CEO da Race Ready, “Foi um privilégio ver crescer o Grupo 1 Portugal nos últimos sete anos. Um trabalho difícil, onde tivemos de tomar decisões muito complicadas, e onde também nós nos desenvolvemos como organização. Com o Francisco Pinto Abreu, o Group 1 Portugal fica muito bem entregue, com alguém que partilha nos nossos valores, como se fosse da “família”, assim continuando a fazer parte dos fins de semana de corridas da Race Ready. Com 43 inscritos na última prova, a competição está melhor do que nunca, mas não queremos correr o mesmo risco da Single Seater Series, em que a falta de enfoque acabou por ter reflexos nas grelhas de partida a prazo. No que respeita às competições sob a chancela da Race Ready, o nosso foco em 2023 será nas novas competições, sendo que são esperadas novidades nas próximas semanas.”

Francisco Pinto Abreu acrescenta: “Após estes seis anos a gerir o Group 1 Portugal e com o crescente número de séries da Race Ready, achei que estava na altura de tomar o comando desta grelha. Tenho uma grande responsabilidade em mãos e quero que o espírito “Club Racing” se mantenha e seja cada vez mais um momento em que os nossos pilotos venham passar um fim de semana de pura adrenalina, convívio e fair play! Sempre dei grande importância aos bons momentos passados nos fins de semana de corridas dentro e fora de pista pois, o ambiente deste grupo, que é considerado por mim uma família, tem de se manter assim e tem tudo para melhorar. Pelo facto dos nossos pilotos e equipas participarem também em provas do Historic Endurance e Carrera los 80s, achamos por bem correr nos fins de semana em conjunto com estas grelhas sempre que possível. Estamos a criar uma equipa nova que será apresentada em Janeiro no nosso jantar de entrega de prémios de 2022 e apresentação do calendário 2023.”