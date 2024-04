Jaguar XJ-S V12 arranca a época de 2024 no AIA

São diversas as competições de pista que arrancam este fim de semana em Portimão, entre elas o Group 1 e Troféu Mini. São 32 carros que estarão presentes entre eles os da dos H81-2000, onde milita o belíssimo Jaguar XJS V12 de André Castro Pinheiro que parte para mais uma época no Troféu Group1 Portugal e participação no Caramulo Motor Festival, com Ernesto Silva Vieira como segundo piloto, num verdadeiro espirito de Gentlemen Drivers e seguindo a velha máxima inglesa dos três C: “No Contact – No Cheating – No Complaining”

O Troféu Group1 Portugal arranca já este fim de semana no fantástico Autódromo Internacional do Algarve, onde ainda há duas semanas se correu no MotoGP. É um dos circuitos mais amados pelos pilotos de carros e motas, considerado o ‘portuguese roller-coaster’.

Durante o inverno, o bonito e potente Jaguar foi alvo de uma completa revisão mecânica na Peres Competições, nomeadamente no sistema de travagem, que é sempre muito fustigado pelos mais de 1.600 Kg de peso e pela potência de 300 cv do motor V12, com 5.300cc de cilindrada.

Durante 2024, o Jaguar XJ-S V12 vai ainda poder ser visto,em competição, no mítico circuito de Jerez de la Frontera, no Sul de Espanha e em mais dois eventos no Circuito do Estoril, para além da participação no Caramulo MotorFestival, o maior festival motorizado em Portugal.

Este projeto desportivo,ligado a automóveis clássicos,abraça a paixão pelo heritage das marcas tradicionais e do gosto pelas ‘coisas boas da vida’, funcionando em torno das corridas de clássicos e da forte imagem deste Jaguar XJ-S V12.

Segundo André Castro Pinheiro, mentor do projecto,“Vamos, em 2024, para o quinto ano desportivo e de promoção dos diversos parceiros, que actuam num mesmo segmento premium, criando-se uma dinâmica de Cross-Marketing, onde todos os envolvidos acabam por tirar partido das acções de cada um. Complementamos as corridas de automóveis clássicos com momentos muito giros e de interessante convívio entre os diversos parceiros.”.

Para além da Chronoswiss, uma marca moderna de relógios Suíços de alta gama, que se associou a este projecto no final do ano passado, para 2024 junta-se o Banco Carregosa, um banco com mais de 190 anos de experiência, e a Fladgate Still & Sparkling Wines com a sua marca “Principal”, vinho icónico da propriedade Colinas de São Lourenço, localizada no coração da falha calcária da Bairrada, um terroir de sonho!Mantêm-se também os apoios dos cafés Bogani Prestige e da Fuchs Lubrificantes.