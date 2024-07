Grupo 1 e Troféu Mini de regresso ao Circuito Estoril para a terceira Jornada!

O Group 1 Portugal e o Troféu Mini, estão prestes a acelerar novamente no Circuito do Estoril, com a terceira jornada marcada para os dias 13 e 14 de julho.

Com um total de 32 inscritos prontos para competir, a ação promete ser intensa e repleta de emoção neste evento imperdível para os entusiastas do automobilismo. A grelha promovida pela Touring Racing terá um programa desportivo composto por uma sessão de qualificação e duas corridas de 40 minutos cada uma.

Entre os Production Cup, categoria dedicada exclusivamente aos carismáticos Datsun 1200 ex-troféu, são um total de 8 inscritos. Pedro Mourato Gordo e Rúben Ferreira são os líderes da classificação e como tal assumem o favoritismo para esta jornada dupla na capital portuguesa. Com a presença de nomes de peso a dupla da Gordo Team não terá a vida facilitada, Luís Santa Bárbara / Manuel Marques Matos, Francisco Marrão e Alberto Xavier certamente quererão ter algo a dizer e experimentar o saboroso espumante Caves Aliança no lugar mais alto do pódio. Ricardo Marcelino, as duplas de Fernando Ventura/ Paulo Cunha e Vitor Sampaio / Vasco Sampaio e Armindo Ferreira também serão certamente protagonistas de grandes lutas e de lutar pelos lugares do pódio.

Nas categorias dedicadas a carros até 1971, que são duas, serão dois os participantes. Nos mais “pequenos” 1300 a dupla mais experiente da grelha, que combinada quase que chegam a 1 século de experiência ao volante.

Falamos de Fernando Gaspar e de Aníbal Rolo que ao volante de um Datsun 1200 GX certamente será um ponto de grande interesse nesta tão variada grelha. Nos 1600, outra cara já conhecida dos entusiastas portugueses, François Guerin que regressa com Alexandre Almeida ao volante do seu já

habitual BMW 1600 Ti.

Avançando uma década, chegamos às categorias dos carros até 1981, neste caso são 3 categorias que dividem esta “década de ouro” do desporto automóvel, a H81-1600, a H81-2000 (a mais popular) e a H81-MAX. Nos H81-1600 vemos um padrão que se chama Volkswagen e uma tendência no modelo

da marca germânica, o GOLF GTI MKII.

Munidos deste divertido “hatchback” estão as duplas Manuel Cabral Menezes/ Manuel Mello Breyner, Joaquim Bernardes/ Sérgio Silva, Rafael Cerveira Pinto/ Carlos Dias Pedro e Carlos Gagliardini / Pedro Teixeira de Melo. Mas como não há regra sem exceção a dupla Nuno Pardalejo / Marcos Ruão chegam ao Estoril a bordo do seu VW Sirocco, um belíssimo exemplar capaz de lutar pelas vitórias da categoria.

Entre os populares H81-2000, 7 no total, há um denominador comum, o Ford Escort RS2000. Aqui nesta categoria, certamente estará o vencedor das corridas no que toca à classificação geral. Rui Ribeiro é o vencedor em título, mas terá adversários de peso em Ricardo Pereira, Paulo Vieira e Bruno Lima.

Sem nunca descartar a experiente dupla João Mira Gomes / Nuno Afoito ou Mário Neto e François Monory que se estreia na competição do Group 1 Portugal.

A concluir esta viagem pela década de 80, resta-nos a categoria H81- MAX onde figuram os “Big Engine Boys”. Um Porsche 928 e um Jaguar XJS V12 farão as delícias de todos. Diogo Cavaco / Bernardo Almeida ao volante do carro alemão e André Castro Pinheiro / Ernesto Silva Vieira a bordo do carro britânico competirão pela glória da vitória na categoria.

A concluir a competição do Group 1 Portugal, a sua mais recente adição, a 924 Cup. Que tal como o nome sugere é dedicada aos Porsche 924. Nesta nova categoria são 4 os participantes, Rui Silva Carvalho, a dupla Félix Ribeiro / Henrique Correia, a dupla Miguel Sardo / Mark Paulo e António Reis com José Carvalhosa serão os protagonistas desta novíssima categoria.

No Troféu Mini, já conhecido do nosso público, estarão quatro exemplares da marca britânica Mini a gladiar os 4,3 km que compõem o traçado lisboeta. Os jovens Rafael Pereira / Cayo Santos e os já experientes Rúben Veludo / Simon Knudsen têm sido os mais velozes ao longo da temporada que chega agora a meio.

No entanto as duas duplas terão a feroz concorrência de João Silva e Francisco Borregero que já conhecem bem o pequeno Mini. Antevê-se duas corridas muito disputadas na competição monomarca promovida pela Touring Racing.

Para Francisco Pinto Abreu, responsável máximo da Touring Racing : “Estamos extremamente satisfeitos e entusiasmados por ver tanta adesão por parte dos nossos pilotos nesta terceira jornada do Group 1 Portugal e Troféu Mini, refletindo um crescimento contínuo neste segundo ano da nossa promoção

e organização das competições. É com grande alegria que convidamos o público a testemunhar de perto toda a emoção e adrenalina das corridas no Circuito do Estoril neste fim de semana.