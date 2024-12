Group1 + Troféu Mini, Estoril: João Mira Gomes / Nuno Afoito e Telmo Nunes / Pedro Escarigo foram os vencedores

Com mais de cinco dezenas de inscritos, o Group 1 Portugal e o Troféu Mini arrancou para a derradeira prova do ano, a disputar no Circuito Estoril, os 250km do Estoril!

“Armada Escort” domina as posições cimeiras

Como já era de esperar, os Ford Escort RS2000 foram quem preencheram os lugares cimeiros na corrida mais longa do ano. No entanto, foram vários os carros que passaram pela liderança da prova, não só Escorts, mas no cair da bandeira de xadrez foi a dupla João Mira Gomes / Nuno Afoito quem venceram a prova na frente da dupla Manuel Almeida / Tiago Madeira por apenas 137 milésimas. Tudo causado por uma entrada do Safety Car a 10 minutos do fim, causou um final impróprio para cardíacos, com Nuno Afoito a defender as investidas de Manuel Almeida durante a última volta da prova. No terceiro posto entre os H81-2000 a dupla Rui Azevedo / David Silva que com problemas na embraiagem do seu carro, foram “obrigados” a reduzir o ritmo para completarem a prova. Seguiu-se Stephane Codet/Samuel Vidal, Ricardo Pereira / Fernando M. Gaspar, Rui Ribeiro, Mário Neto e a quadra de François Monory / Vasco Monory/Francisco Luís / Francisco Luís que completaram a categoria.

Nos H81-1600, vitória para a dupla Manuel Cabral Menezes/Manuel Mello Breyner! A dupla do VW Golf GTI superou o VW Golf GTI de Fernando Gaspar/ Madalena Gapar/ Aníbal Rolo, Rafael Cerveira Pinto / Pedro Ortigão/ Rui Penteado. Seguiram-se a tripla Carlos Matos / Nuno Matos / Pedro Diogo e Joaquim Bernardes/ Sérgio Silva, completaram a classificação.

Na H81- Max, os 250km do Estoril foram para Francisco Pinto / Paulo Sousa em BMW 323i terminando as 2H na frente do Porsche 928 de Diogo Cavaco / Pedro Alves Nogueira. A dupla do Capri 3000 de António Fresco e José Fresco foram terceiros na frente André Castro Pinheiro / Ernesto Silva Vieira em Jaguar XJS.

Nos H71 – 1600, Jacques Tilos/Frederique Lariau em BMW 1600 Ti foram os únicos que conseguiram terminar a prova.

Na 924 Cup, António Reis / José Carvalhosa venceram na frente de Rui Silva Carvalho e de Félix Ribeiro / Henrique Correia e a quadra de Miguel Sardo / Tiago Neves / Paulo Guilherme / Paulo Freire completaram a categoria.

Na Production Cup, vitória para Armindo Ferreira na frente de Pedro Mourato Gordo / Rúben Ferreira e Alberto Xavier completou o pódio da categoria. Seguiram-se Luís Santa Bárbara/Manuel Matos/ André Correia, Ricardo Marcelino, Vitor Sampaio/ Vasco Sampaio, Fernando Ventura / Paulo Cunha, Nuno Valente / Pedro Clemente, Henrique Cavier / Carlos Lopes e Jorge Rodrigues/ Jorge Lobo completaram a categoria dedicada aos Datsun 1200 ex-Troféu.

Entre os convidados, superioridade para a tripla do BMW 325 I de Kunert/ Imaprato / Wales que completou a prova na frente do VW Golf GTI GR2 de Rui Moura / António Duarte, Carlos Tavares / Mac Finot / Xavier Chereau em BMW 325 I terminaram a classificação.

Telmo Nunes / Pedro Escarigo vencem os 250km do Estoril

A dupla de Telmo Nunes / Pedro Escarigo venceu entre os Minis! Superando a dupla de Cayo Santos / Rafeal Pereira e a dupla de Joel Reis / Luís Lopes. Rúben Veludo / Simon Knudsen foram quartos na frente de João Silva e da Dupla Steven Rideout/ Eulatério Ferreira. A quadra Luís Sepúlveda / Duarte Aguiar / Nuno Sepúlveda / Fernando Soares completaram a classificação da derradeira corrida do Troféu Mini em 2024!