Group 1Portugal e Troféu Mini: Corridas intensas no Estoril

O domingo, 13 de julho, ficou marcado pelas duas corridas no Circuito do Estoril, integradas na segunda jornada do Group 1 Portugal e do Troféu Mini. Com tempo seco, grelha completa e muita competitividade em pista, o dia trouxe duas provas bem diferentes: A primeira corrida, atribulada, com vários incidentes e abandonos e a segunda corrida, muito fluida, sem qualquer intervenção do safety car.

H81-1600: Corrida 1 tumultuosa, Corrida 2 impecável

Na Corrida 1, os incidentes foram vários. Ainda assim, Joaquim Bernardes / Sérgio Silva (Golf GTI) saíram vitoriosos, com Carlos Gagliardini / Pedro Melo em segundo e Rafael Cerveira Pinto / Armindo Ferreira em terceiro.

Nuno Pardalejo / Marcos Ruão (Scirocco) completaram apenas 9 voltas, Manuel Cabral Menezes / Manuel Breyner apenas 8, e Madalena Gaspar não partiu.

A Corrida 2 decorreu com notável fluidez e sem interrupções. Bernardes / Silva voltaram a vencer, seguidos por Cerveira Pinto / Ferreira e Gagliardini / Melo.

Pardalejo / Ruão completaram 18 voltas com bom ritmo, e Cabral Menezes / Breyner também terminaram a corrida de forma consistente.

H81-2000: Emoção ao centésimo de segundo

Na Corrida 1, vitória para David Vieira (Ford Escort RS 2000), seguidos de Vasco Monory / François Monory e Rui Ribeiro.

Mário Neto teve problemas, completando apenas 11 voltas. Bruno de Lima abandonou, com problemas de caixa de velocidades.

Na Corrida 2, após uma luta notável entre Mário Neto e Rui Ribeiro, Neto redimiu-se e conquistou a vitória com uma margem de apenas 0.057s, numa emocionante chegada em photo finish.

Bruno de Lima foi terceiro. François / Vasco Monory terminaram em quarto, e Rui Azevedo, apesar de um excelente início, terminou na quinta posição.

H81-MAX: Gordo e Ferreira recuperam, Melo com presença limitada

Na Corrida 1, Pedro Gordo / Rúben Ferreira completaram apenas 3 voltas e não foram classificados, afetados por problemas mecânicos.

Na Corrida 2, redimiram-se ao volante do Porsche 928, vencendo a categoria com 19 voltas e ritmo sólido.

Manuel Melo / Miguel Pereira, com o Ford Capri 3000, completaram 12 voltas na Corrida 1, mas não alinharam na segunda corrida, por problemas mecânicos.

André Castro Pinheiro, ao volante do Jaguar XJS V12, não participou em nenhuma das duas corridas, por problemas de caixa de velocidades.

Troféu Mini: Estreantes e equilíbrio na frente

Na Corrida 1, vitória para o estreante Dylan Soares Melo, seguido de Simon Knudsen / Ricardo Cardoso e da dupla Maria José Ribeiro / Susana Leão, em estreia absoluta num resultado histórico para o projeto “Group 1 no Feminino”.

Na Corrida 2, Knudsen / Cardoso venceram, com Dylan Melo logo atrás, a apenas 0.256s.

Ribeiro / Leão completaram 14 voltas e continuam a sua evolução com boa adaptação.

924 Cup: Dupla Santos / Carvalhosa com fim de semana perfeito

João Rodrigo Santos / José Carvalhosa venceram a Corrida 1, seguidos por António Reis e Miguel Sardo.

Na Corrida 2, repetiram a vitória. Reis voltou a ser segundo, enquanto Sardo / João Fedorowicz completaram o pódio em terceiro.

Production Cup: Troca de líderes entre as corridas

Na Corrida 1: Vitória para João Neves, seguido de Luís Santa-Bárbara / João Andrade e Jorge Rodrigues. Já na Corrida 2: Vitória para Santa-Bárbara / Andrade, com Jorge Rodrigues em segundo e Neves em terceiro.

H71-1300: João Magalhães e Vasconcelos em grande plano

O piloto do Datsun 1200 GX venceu as duas corridas, demonstrando consistência e ritmo na sua categoria, estreando um carro novo na série.

H71-1600: Vitória isolada na Corrida 1

François Guérin / Alexandre Almeida (BMW 1600 Ti) participaram na Corrida 1, mas por motivos de motor, não alinharam na segunda corrida.

H75-1600: Félix Ribeiro

Félix Ribeiro (Alfa Romeo 1600 GT Junior) não participou nas provas, por problemas no motor.

1052: Carlos Maciel com regularidade

Com o seu Morris Cooper, Carlos Maciel completou ambas as corridas, mantendo-se como presença assídua na classe.

Participações “INV” com bom andamento

Diogo Cavaco (Porsche 928 – INV) teve um tempo competitivo na Corrida 1, mas não participou na Corrida 2. Do lado de Miguel Miguel (Austin Metro – INV) completou 15 voltas na Corrida 1 e não conseguiu arrancar na segunda.

Com duas corridas no mesmo dia, esta jornada no Estoril confirmou o elevado nível de compromisso, competitividade e paixão que definem o Group 1 Portugal e o Troféu Mini.

Sempre com o espírito “gentleman driver”, pilotos e equipas mostraram que é possível competir com intensidade e respeito em pista.

A época continua ao rubro, com a próxima paragem agendada para o Circuito Ricardo Tormo, em Valência, nos dias 13 e 14 de setembro, a prometer ainda mais emoção, num circuito em estreia absoluta.