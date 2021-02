Group 1 Portugal: Revelado o Calendário de 2021 da competição

O calendário de 2021 para a competição nacional Group 1 Portugal foi apresentado com algumas novidades no formato das provas e com a inédita visita a dois circuitos espanhóis na mesma época, ao mesmo tempo que os pilotos terão oportunidade de correr em mais provas de endurance, numa competição mais habituada a realizar corridas de sprint.

A ideia da organização passa por dar mais tempo em pista em cada evento a todos os participantes. Com esta particularidade, onde as equipas do Group 1 Portugal passam a ter duas provas de 40 minutos cada, há maior possibilidade de partilhar o veículo, como também os custos inerentes.

Com o patrocínio da Atomic Shop Portugal, o Group 1 arranca no fim-de-semana de 01e 02 de Maio no Autódromo do Algarve, para duas corridas de 40 minutos, cada uma a contemplar a troca de pilotos.

Cerca de um mês depois, o Group 1 Portugal visita o evento Jarama Classic a 05/06 Junho. O formato será novamente de duas corridas de 40 minutos para que o valor da deslocação possa ser mais facilmente diluído pelos 2 possíveis pilotos.

No verão, o Autódromo do Estoril volta a ser palco para o Group 1 no fim-de-semana de 10 e 11 de Julho. Aqui, o formato de corrida volta a ser de sprint, com duas corridas de 20minutos.

As “ferias grandes” do Group 1 Portugal vão durar até ao fim-de-semana de 06 e 07 de Novembro, altura em que o pelotão fará a segunda deslocação a território Espanhol. Jerez de la Frontera é o destino, com o circuito a querer compensar a data tardia ajudando à deslocação ao sul da Península com condições financeiras para as equipas muito atrativas. Aqui regressa o formato mais longo das provas, com duas corridas de 40 minutos.

A época de 2021 irá terminar com a tradicional prova de resistência dos 250Km do Estoril a 20 e 21 de Novembro. A grande tirada de resistência no final da temporada, onde podem participar entre 1 a 4 pilotos.

No entanto, antes da época começar, será organizado um dia de Testes, no dia 13 de Março, para que máquinas e pilotos possam começar a ajustar-se à nova época e onde é sempre possível ver as equipas convidarem possíveis parceiros para a nova época, ou aproveitar o tempo total do dia de testes para desenferrujar depois deste longo período de paragem.

Diogo Ferrão, responsável da Race Ready e promotor do Group 1 Portugal, referiu que “chegamos à 9ª temporada do Group 1! Apesar de Clássicos, existem muitos projetos que vão sendo afinados ao longo dos anos e contamos com mais de 100 automóveis diferentes, preparados segundo o nosso regulamento, que permite um preço/performance/fiabilidade inigualável. Depois de um 2020 morno, onde alguns projetos foram adiados e com equipas que acabaram por participar pouco devido à pandemia, acreditamos que estes novos ingredientes e uma “fome de pista”, depois de um ano de “seca”, serão fatores importantes para um 2021 ao nível de 2019, com grelhas muito bem compostas.”