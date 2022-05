Group 1 Portugal: Jarama com vários motivos de interesse | AutoSport

O Circuito del Jarama será o palco privilegiado da segunda prova da temporada de 2022 do Group 1 Portugal, uma competição que tem vindo a afirmar-se no automobilismo nacional pelas suas corridas altamente disputadas e pelo comportamento exemplar dos seus pilotos em pista.

Desta vez, vinte e dois concorrentes vão degladiar-se pelos triunfos nas duas corridas de 40 minutos, com paragem obrigatória nas boxes, corridas essas que fazem parte do entusiasmante programa do “Supercars en Jarama”, no fim de semana de 14 e 15 de Maio.

Pelo que reza a história da competição organizada pela Race Ready, que este ano celebra o décimo aniversário, a luta pelo triunfo vai ser certamente discutida entre os sete Ford Escort inscritos da classe H81-2000. Luís Pedro Liberal e Francisco Freitas suplantaram a concorrência no primeiro fim de semana da temporada, mas ninguém acredita que a concorrência vai permitir que o mesmo volte a acontecer este fim de semana. O vencedor do ano passado, Paulo Vieira, chega a Jarama motivado com dois segundos lugares na carteira, enquanto a dupla Ricardo Pereira/Carlos D. Pedro já provou no passado que pode vencer em qualquer pista.

Sem a pressão dos favoritos da categoria, João Mira Gomes/Nuno Afoito, Rui Ribeiro e a jovem dupla nortenha Nuno Breda/António Maia ambicionam continuar a evoluir e capitalizar ao máximo os deslizes dos favoritos num circuito que é pouco familiar para a grande maioria do pelotão. A classe H81-2000 terá mais um interveniente, com o regresso de Rui Azevedo, ausente no Estoril, que traz consigo um vasto palmarés nas corridas de clássicos e já provou no ano transacto a sua competitividade.

A categoria H81-1600 recebeu um incremento de inscritos. Rafael Cerveira Pinto e António Liberal, em VW Golf GTI dominaram no Estoril, mas desta vez a concorrência está mais forte. Depois de uma jornada infeliz no Estoril Welcoming Spring, espera-se muito mais do VW Golf GTi de Madalena e Fernando Gaspar. Manuel Menezes e Manuel Mello Breyner, o único piloto do pelotão que completou umas 24 Horas de Le Mans, retornam à competição com o seu habitual VW Golf GTi e não quererão apenas fazer número. A grelha dos H81-1600 fica preenchida com o VW Scirocco de Marcos Ruao e Nuno Pardalejo, pilotos que farão a sua estreia absoluta na categoria.

A imiscuir-se nas lutas pelos lugares cimeiros vai estar o elegante Jaguar XJS, o único inscrito na classe H81-TMAX. O “Big Cat” de André Castro Pinheiro e Ernesto Vieira por si só proporciona um espectáculo à parte, nem que mais não seja pelo seu imponente motor V12.

Já o Autobianchi A112 Abarth (1052) de Manuel Ferrão irá tentar intrometer-se nas batalhas do pelotão dos Production Cup, enquanto que a dupla Paulo Lima/José Paradela, em BMW 1600 Ti (H71-1600), aspira medir forças com os mais recentes H81-1600.

PRODUCTION CUP: UM ASSUNTO À PARTE

Os Datsun 1200 da Production Cup têm sido responsáveis por uma boa parte do entretenimento das provas do Grupo 1 Portugal, e a presença de dez viaturas do antigo troféu monomarca português no traçado madrileno dá garantias que não teremos corridas aborrecidas. Os três primeiros do troféu irão marcar presença no circuito de 3,8 quilómetros localizado em Madrid.

O jovem Tomás Pinto Abreu, que entrou na temporada com o pé direito, vencendo a segunda contenda no Circuito do Estoril, o que lhe permite liderar a categoria, partilha o estatuto de favorito com Pedro Reis, agora a correr sozinho, e com Alberto Xavier, que viu escapar-lhe uma vitória no Estoril por meros 0,028 segundos.

Mas como as corridas não se fazem só dos favoritos à vitória, Luís Santa Bárbara, que este ano comemora uns impressionantes cinquenta anos de carreira, e Manuel Matos subiram ao pódio na primeira jornada e evidentemente quererão aproveitar o bom momento para repetir a proeza. A dupla da Gordo Racing Team, Pedro Gordo/Rúben Ferreira, pai e filha António e Matilde Lopes, e Paulo Ribeiro, têm em comum terem ficado à espreita do pódio na ronda de abertura e poderão almejar provar o champanhe este fim de semana caso os “homens da frente” sofram na pele as agruras do traçado espanhol.

Destaque ainda para a estreia esta temporada de 2022 de três concorrentes; são eles a dupla Samuel Moura Teixeira/Manuel Marrão, o espanhol Guillermo Velasco e João Azevedo, este último mais um piloto que entra no automobilismo pela porta da Production Cup.

ELEVADAS EXPECTATIVAS

Para Diogo Ferrão, o responsável da Race Ready para o Group 1 Portugal, “a deslocação a Espanha é sempre um dos momentos fortes da temporada. Um traçado muito fluido e divertido, exatamente o mesmo traçado onde corriam os Group 1 na altura. Se no ano passado a corrida teve muitos momentos de interesse, este ano, com esta lista de inscritos, só podemos aguardar um espetáculo ainda melhor!”

Após a qualificação, a realizar no sábado, dia 14 de Maio, as duas corridas desta série para viaturas clássicas Pré-1981, estão agendadas para domingo, dia 15 de Maio, às 10h15 e 15h35 hora local. As duas corridas do Group 1 Portugal serão disputadas em concomitância com o Troféu Mini.

Fora de pista, a euforia do Paddock do “Supercars en Jarama” terá como ponto alto, no domingo, o “Supercars Festival”, uma concentração de superdesportivos aberta a clubes ou proprietários deste tipo de veículos que até poderão fazer umas voltas na pista a grande velocidade e em condições de segurança.

Quem não tiver a oportunidade de se deslocar a Madrid, poderá sempre acompanhar as provas em direto nas redes sociais Facebook e Youtube da Race Ready e do Group 1 Portugal.