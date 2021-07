Group 1 Portugal: grelhas recorde no Estoril | AutoSport

O Group 1 Portugal marca este fim de semana presença no Autódromo do Estoril com recorde de inscritos, naquele que é o regresso da competição a solo nacional. A Categoria 1052 é a mais concorrida desta terceira prova do ano.

Este fim de semana o Group 1 Portugal voltará a solo nacional com a sua terceira prova de 2021 a realizar-se no Autódromo do Estoril. Para este terceiro desafio, um recorde de pilotos e as suas máquinas terão pela frente 2 corridas de formato Sprint cada uma com 20 minutos. Ao invés do que se assistiu nas provas anteriores, os bólides de especificações Grupo 1 e equipados com os excelentes Toyo R888R, terão no Sábado duas qualificações de 20 minutos para decidir os seus lugares de grelha para as corridas de domingo.

Na recheada lista de inscritos podem encontrar-se nove Datsun 1200 ex-Troféu. Depois de ter vencido em Jarama, Tomás Pinto Abreu irá partilhar uma vez mais o carro com João Rebelo Martins que não pôde estar presente na prova de Jarama. A desafiar o atual líder da classificação, voltam Pedro Reis que partilha a condução com Paulo Costa, assim como Rui Castro que com o seu Datsun 1200 chega ao Estoril com aspirações de chegar o mais à frente possivel. A dupla Luís Santa Barbara e Manuel Matos podem fazer uma surpresa pois conhecem muito bem o traçado do município de Cascais. Já Alberto Xavier continuará o seu percurso de aprendizagem juntamente com Matilde Lopes que irá partilhar o carro nipónico com seu Pai, António Lopes. O experiente madrileno Guillermo Velasco inscreve o Datsun 1200 com que no ano 2020 tanto se divertiu na prova do Estoril Classics. A encerrar a lista de inscritos na Production Cup surge João Posser que não resistiu voltar depois de uma prova de intervalo. Pedro Gordo regressa após a sua ausência em Jarama, o Piloto alfacinha trará de novo o seu carro nipónico às grelhas da Production Cup. Espetáculo nesta categoria não irá faltar com esta lista de luxo que iguala o record de inscritos conseguidos na primeira ronda em Portimão.

As grelhas de partida no Estoril terão muitos pocket rocket para além dos Production Cup. Francisco Cardoso fará a viagem até ao Estoril com o distinto Peugeot 104ZS e terá como concorrência na categoria 1052 o experiente Manuel Ferrão em Autobiachi A112 Abarth e o sempre rápido Daniel Rolo num belo Datsun 100A preparado pela Becadauto. Também António Veiga Lopes trará o seu Ford Escort RS2000, um carro de performances muito interessantes que encabeça a categoria H75-2000. Também Luís S. Costa inscreve um Datsun 1200 GX, um carro de preparação superior, diferente dos que disputam a Production Cup e performances muito interessantes, um carro “Full Group 1” inserido na categoria H71-1300. João Miguel Ribeiro e Miguel Ribeiro levam ao Estoril o lindíssimo Alfa Romeo Giulia na categoria H71-1600 que esperam uma luta interessante com o sempre fiável BMW 1600Ti conduzido pelo estreante Paulo Lima. Quem não quis faltar à festa que é o Group 1 foram José Familiar e António Magalhães que esperam surpreender com Renault 5TS que está inserido na categoria H81-1300.

Depois de 4 corridas de cortar a respiração em Portimão e Jarama, a Categoria H81-1600 chega ao Estoril Summer Party a prometer mais espetáculo. A encabeçar a lista encontram-se Madalena Mayer Gaspar e Vasco Ferreira num VW Golf GTI MKI, pois a dupla em 2020 teve muitas alegrias no circuito da capital portuguesa. Manuel Cabral Menezes e Manuel Mello Breyner não tiveram a sorte por seu lado em Portimão, mas esperam que a habitual performance do Golf cinzento regresse depois da pausa na prova de Jarama. Rafael Cerveira Pinto regressa mas desta feita a solo. O VW Golf MKI GTI com as cores da Squadra, preparado pela RP Motorsport estará no Estoril para discutir os lugares cimeiros da categoria.

Os H81-2000 apresentam para a terceira ronda da competição um elenco de sonho. Ricardo Pereira, piloto e preparador fará equipa com Carlos D. Pedro em Ford Escort RS2000 esta dupla lidera a competição e são como habitualmente a equipa de referência. Não estarão sozinhos na luta pela vitória, Fernando M. Gaspar e Fernando Gaspar sempre muito rápidos já venceram no Estoril na última visita ao circuito e querem voltar a capitalizar o resultado. João D. Lopes e Filipe Martins, vencedores de 2019 no Estoril Classics, vem com renovadas ambições de repetirem o feito, depois de alguns azares mecânicos no seu Ford Escort RS2000 nas provas anteriores. Por outro lado, a dupla Luís Pedro Liberal / Francisco Freitas querem continuar o bom andamento de Portimão e Jarama e repetir o pódio obtido na última prova e Nuno Breda continuará a sua habituação ao Ford Escort RS2000 e entra na ronda do Estoril com o intuito de materializar o bom andamento de Jarama em pódios, numa pista que conhece bem. Paulo Vieira, ao volante de um Ford Escort RS2000 preparado pela RP Motorsport, quer continuar com os bons resultados obtidos em Jarama, sendo sempre um forte candidato à vitória na categoria. Vindo da Trofa, num belíssimo Ford Escort RS2000, Rui Azevedo procura continuar a sua evolução nestas duas corridas de Sprint depois da pausa em Jarama. Os H81-2000 não são só compostos por carros ingleses, a representar a marca alemã, predileta de muitos, surge uma equipa que nos brinda com o Porsche 924, Miguel Sardo e Paulo Frazão que continuarão a sua adaptação ao novo carro na pista de “casa”. Com um carro igual de igual modo preparado pela Garagem João Gomes, Rui Silva Carvalho volta às grelhas de Group 1 depois de ter conseguido um excelente resultado nas corridas de Portimão

Também inscrito, está o Jaguar XJS V12 preparado pela Peres Competição, com André Castro Pinheiro e Ernesto Vieira. Certamente o Jaguar voltará às boas exibições, numa pista onde sempre conseguiu bons resultados. A fazer frente ao carro britânico voltam os vencedores da categoria em 2020, os irmãos Fresco, António e José Fresco voltam com o seu Ford Capri MKIII depois de não estarem presentes em Jarama. A encerrar esta categoria regressa Guilherme dal Maso com o Porsche 924 Turbo depois de uma ronda em Portimão marcada por um problema mecânico que o impossibilitou de concretizar o andamento do carro alemão. O jovem piloto terá como companheiro de equipa nada mais nada menos do que o seu pai, o experiente Piero dal Maso.

Francisco Pinto Abreu responsável pela competição de carros de especificação Grupo 1: “É sempre um orgulho ver as nossas grelhas crescerem prova após prova. Uma enorme satisfação ver o trabalho realizado concretizado numa lista record desta competição, 42 equipas e 64 Pilotos nacionais! Com menos tempo de corrida as estratégias vão ser diferentes das provas de resistências. Com andamentos diferentes entre as categorias, animação ao longo do pelotão de certeza não faltará.”

Na sua terceira prova de 2021, o Group 1 Portugal, apresenta uma vez mais uma grelha invejável e a mostrar que a competitividade acompanha o crescimento da grelha. No sábado, dia 10 de Julho, os pilotos procurarão obter o melhor tempo nas sessões de qualificação sendo que no domingo, dia 11 de Julho, terão as suas duas corridas de 20 minutos