Group 1 Portugal estreia-se no Estoril Welcome Spring | AutoSport

No próximo fim de semana de 9 e 10 de abril, o Group 1 Portugal está de volta ao Circuito do Estoril. Para este primeiro desafio de 2022, os pilotos e as suas máquinas terão pela frente duas corridas de com 40 minutos cada uma. Os bólides de especificações Grupo 1 e equipados com os Toyo R888R, terão no sábado uma qualificação de 40 minutos para decidir os seus lugares de grelha para as corridas de domingo.

Na recheada lista de inscritos podem encontrar-se nove (9) Datsun 1200 ex-Troféu. Depois de ter vencido a categoria em 2021, Paulo Costa, que partilha a condução com Pedro Reis, volta à competição nacional com o intuito de revalidar o seu título. Nesta primeira prova teremos duas duplas familiares, Matilde Lopes e António Lopes que, com o seu Datsun 1200, chegam ao Estoril com aspirações de chegar o mais à frente possível e Vitor e Vasco Sampaio, pai e filho, habituais participantes na Single Seater Series. Já Luís Santa Bárbara regressa para comemorar 50 anos de Desporto Automóvel e novamente em conjunto com Manuel Matos.

Depois da vitória na última corrida do ano no Estoril, esta será uma dupla a ter em conta para 2022. Já Alberto Xavier renova a aposta no seu Datsun 1200 de forma a pôr em prática a aprendizagem do primeiro ano de troféu.

Também o vencedor de 2020, Tomás Pinto Abreu regressa numa prova esporádica para matar saudades das corridas, apresentando-se no Estoril a solo.

A encerrar a lista de inscritos na Production Cup surge Pedro Gordo, que regressa com um novo companheiro de equipa, Ruben Ferreira, que fará no traçado de Cascais a sua estreia absoluta na competição.

Quem também se estreia na Production Cup é Paulo Felix Ribeiro que acaba de comprar um Datsun de troféu e também Diogo Santos que aluga um carro para a primeira prova.

Espetáculo nesta categoria não irá faltar com esta lista de luxo que iguala o recorde de inscritos conseguido em 2021.