Group 1 Portugal estreia-se em Valência com grelha de 17 Carros

O Group 1 Portugal vive um momento histórico neste fim de semana, 13 e 14 de setembro, com a sua primeira prova no mítico Circuito Ricardo Tormo, em Valência.

Conhecido pelas suas bancadas envolventes e pelo traçado técnico que acolhe campeonatos mundiais de topo, Valência abre agora as portas aos clássicos portugueses, num desafio que representa muito mais do que uma simples corrida.

Apesar das condicionantes logísticas e da exigência de competir fora de casa, as equipas responderam à altura, com 17 carros inscritos, distribuídos por várias categorias, assegurando uma forte representação do Group 1 Portugal neste palco de excelência.

924 Cup: A consistência da Garagem João Gomes

Na 924 Cup, a Garagem João Gomes coloca em pista a dupla João Rodrigo dos Santos e José Carvalhosa ao volante do Porsche 924. Uma equipa que tem demonstrado consistência, andamento e regularidade ao longo da época.

H81-1600: A categoria mais concorrida

A H81-1600 apresenta a maior lista de inscritos e promete ser uma das batalhas mais animadas do fim de semana. Nuno Pardalejo e Marcos Ruão regressam com o carismático VW Scirocco da RPMotorsport.

Os VW Golf GTI marcam presença em peso, com as duplas Carlos Matos e Nuno Matos, Joaquim Bernardes e Sérgio Silva (Manaiacar), Pedro Teixeira de Melo (RPMotorsport), Manuel Cabral Menezes e Pedro Barbosa (RPMotorsport), e Rafael Cerveira Pinto e Armindo Ferreira (RPMotorsport / Squadra).

Um pelotão recheado, onde a experiência e a juventude se cruzam, e aonde cada volta promete rivalidades intensas.

H81-2000: Os Escort RS2000 em foco

Esta categoria, sempre popular e competitiva, traz dois nomes fortes: Mário Neto (RPMotorsport) e Bruno Lima (RPMotorsport / Powershield). Dois pilotos determinados em representar bem a armada dos Ford Escort numa pista que exige um equilíbrio entre potência e técnica.

H81-MAX: Os 928 em confronto

Na H81-MAX, a luta promete ser intensa entre os Porsche 928: Diogo Cavaco e Bernardo Almeida, e Pedro Gordo e Rúben Ferreira (Gordo Racing Team). Dois carros poderosos, dois estilos de pilotagem distintos e uma categoria que em Valência pode proporcionar um grande espetáculo.

Production Cup: os fiéis Datsun 1200

A Production Cup mantém-se como o coração do espírito Group 1 Portugal, com os incansáveis Datsun 1200: Jorge Rodrigues (Ferraz Competição), Luís Santa-Bárbara e João Andrade, e João Neves (ambos assistidos pela Gordo Racing Team). Três grupos de pilotos, três histórias diferentes, mas um denominador comum: a paixão pela competição e pelo clássico nipónico.

Participação Invitation: Denis Gibaud

A grelha completa-se com o francês Denis Gibaud e o seu BMW 325i E30 GrN, inscrito na categoria INV. Uma presença que reforça a internacionalização e traz ainda mais diversidade ao paddock.

Mais do que uma jornada competitiva, Valência representa um marco na história do Group 1 Portugal. É a primeira vez neste circuito emblemático e exigente, e a presença de uma grelha de 17 carros leva o espírito dos clássicos portugueses além-fronteiras. Com todas as condicionantes logísticas ultrapassadas e uma lista de inscritos sólida, tudo aponta para um fim de semana memorável. Será, sem dúvida, uma etapa onde se viverá a essência da série: competição intensa, convívio no paddock e o verdadeiro espírito “Gentleman Drive”.