Group 1 Portugal encerra época em Jerez

Nos dias 12 e 13 de dezembro o Group 1 Portugal irá a Jerez de La Frontera para encerrar a época de 2020 na prova de Jerez de la Frontera. Ainda com os títulos de muitas categorias em aberto, pilotos e equipas esperam encontrar excelentes condições para poderem terminar a temporada com chave de ouro, naquele que é um dos mais apreciados circuitos que esta competição visita.

Com a prova de Jerez de Outubro adiada devido a um pico de Coronavírus em Espanha, o pelotão do Grupo 1 não quis perder a oportunidade de acompanhar a comitiva do Historic Endurance a Jerez de La Frontera, quando a concentração de casos COVID em Espanha é metade da Portuguesa.

Na lista de inscritos podem encontrar-se quatro Datsun 1200 ex-Troféu (Guillermo Velasco/Francisco Freitas, Tomás Pinto Abreu, Pedro Reis/Paulo Costa e Miguel Wassman) para decidir o vencedor da Production Cup, liderada neste momento pelo vencedor de 2019, Tomás Pinto Abreu. Já na sempre competitiva categoria H81-2000, Paulo Vieira e a dupla José Basso/Ricardo Pereira marcam presença em dois, sempre espetaculares, Ford Escort RS 2000 onde com 25 pontos em disputa a dupla Pereira/Vieira leva 7 de avanço.

O fantástico Ford Capri MKIII V6 dos irmãos António e José Fresco entra para disputar a categoria H81-Max e “arriscam-se” a serem campeões, enquanto de VW Golf GTi, Manuel Cabral Menezes/Pedro Menezes disputam a categoria H81-1600.

Numa grelha que terá mais de 30 carros, será interessante ver como é que os participantes do Group 1 Portugal se vão comportar perante os restantes, uma vez que além dos habituais inscritos do Iberian Historic Endurance e também a nova competição Espanhola da Race Ready, a Carrera Los 80’s para carros dos anos 80’s.

Para Diogo Ferrão, “foi um ano complicado, mas vamos conseguir terminar o Group 1 Portugal 2020 nesta prova natalícia e atribuir os campeonatos deste ano, que pelas dificuldades extraordinárias para conseguirmos participar, são ainda mais significativos”.

Os treinos cronometrados estão marcados para as 10h00 de Domingo, dia 13 de Dezembro, com a corrida a realizar-se no mesmo dia às 12h10. Sem a possibilidade de público presente, pode seguir os resultados da prova através da aplicação da Race Ready para telemóvel ou através das redes sociais.

HORÁRIO

12 de Dezembro, sábado

15h10 – Treinos Privados

13 de Dezembro, domingo

10h00 – Qualificação

12h10 – Corrida