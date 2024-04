Group 1 Portugal e Troféu Mini: Ricardo Pereira conquista dobradinha em Portimão

Ricardo Pereira subiu por duas vezes ao lugar mais alto do pódio no arranque de temporada do Group 1 Portugal e Troféu Mini, que teve como palco o Autódromo Internacional do Algarve. O regresso das competições organizadas e promovidas pela Toring Racing teve 31 carros alinhados no traçado algarvio, ainda com Rafael Pereira e Cayo Santos em destaque.

Ricardo Pereira em Ford Escort RS2000 foi o mais veloz superando Paulo Vieira nas duas corridas do fim de semana saindo líder isolado nas pontuações. Se os dois primeiros classificados foram iguais em ambas as corridas, o mesmo se passou com o terceiro lugar, este ocupado por Rui Ribeiro. Já a dupla familiar de Paulo e Bruno Lima foram quartos nas duas corridas de 40 minutos. No que toca ao quinto posto da categoria H81-2000 este foi partilhado por Ricardo Gomes / André Pimenta, na primeira corrida e João Mira Gomes / Nuno Afoito na segunda corrida do fim de semana. A dupla familiar de Paulo e Bruno Lima foram os terceiros na frente de Ricardo Gomes / André Pimenta. Já Mário Neto completou a categoria na sua estreia na competição reservada a carros de competição com a homologação de Grupo 1.

À semelhança da categoria mais veloz, os primeiros lugares dos H81-1600 também foram constantes com a dupla de Pedro Caral Menezes e Manuel Mello Breyner a triunfarem nas duas ocasiões na frente de Rafael Cerveira Pinto e Carlos Dias Pedro. Já a dupla de Carlos Graça/Pedro Melo subiu ao lugar mais baixo do pódio na primeira corrida cedendo esse lugar para Nuno Pardalej / Marcos Ruão na segunda corrida.

Entre os H81- Max, foi o Porsche 928s que se destacou. O carro germânico de Diogo Cavaco / Bernardo Almeida foi o mais rápido superando o Jaguar XJS V12 de André Castro Pinheiro e Ernesto Silva Vieira nos dois “testes de fogo”. Já João Fedorowicz foi terceiro num carro idêntico ao dos vencedores do fim de semana.

António Veiga Lopes em Ford Escort RS2000 MKI, da categoria H75-2000 foi 15º da classificação geral da primeira corrida, mas um problema no seu fiel carro impediu o piloto com o nº515 de terminar a segunda corrida. Na recém criada 924 Cup, António Reis/ José Carvalhosa triunfaram por duas vezes na estreia da categoria superando Miguel Sardo/Mark Paulo na primeira corrida e Rui Silva Carvalho na segunda, com estes a completarem o pódio. A categoria ficou completa com Félix Ribeiro/Henrique Correia.

No que toca aos Production Cup, Alberto Xavier esteve imperial na primeira corrida do fim de semana. Conseguindo superar a dupla vencedora em título de Pedro Gordo/ Rúben Ferreira. Francisco Marrão e a sua “ vaca Louca” foi terceiro na primeira corrida, completando o pódio na frente de Armindo Ferreira, Luís

Santa Bárbara/ Manuel Matos, Ricardo Marcelino e Vasco Sampaio. Fernando Ventura e Paulo Cunha completaram as contas da categoria na primeira corrida cumprida na parte da manhã de Domingo.

A história da 2ª corrida foi um pouco diferente, com a dupla campeã a mostrar toda a sua velocidade completando os 40 minutos de prova na frente de Francisco Marrão e Armindo Ferreira que compuseram o último pódio do fim de semana. Fernando Ventura / Paulo Cunha foram 4º classificados, “vingando” a sua pouca sorte da primeira corrida. A dupla do Datsun 1200 superou Luís Santa Bárbara/ Manuel Matos, o vencedor da primeira corrida Alberto Xavier e Ricardo Marcelino. Já Vasco Sampaio foi oitavo classificado completado a as contas da categoria neste fim de semana inaugural.

Os convidados da organização deram nas vistas, completando as duas corridas de 40 minutos muito próximos das posições cimeiras. A dupla Jean-Pierre Imarato e Vincent Imparato foram 19º classificados na primeira corrida e 10º classificados na segunda prova do fim de semana superando, nas duas ocasiões, Carlos Tavares e Jean-Marc Finot. As duas duplas saíram de Portimão com a promessa de voltar à grelha da competição da Touring Racing.

No Troféu Mini, as duas vitórias foram para Rafael Pereira e Cayo Santos que levaram o Mini Cooper número 7 ao lugar mais alto do pódio superando a dupla de Rúben Veludo e Simon Knudsen.

Para Francisco Pinto Abreu, CEO da Touring Racing: “ foi muito bom voltarmos a rever todo este magnífico pelotão acelerar rumo à bandeira de xadrez. Foram duas corridas com muita emoção, onde todos os aficionados puderam disfrutar através do nosso live-stream e todos os pilotos puderam voltar a fazer aquilo que mais gostam! Agora voltaremos em Jerez de la Frontera no mês de maio e estamos certos que a grelha será ainda mais espetacular!”

Foto: NunOrganistA