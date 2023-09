Group 1 Portugal e Troféu Mini regressam ao Circuito do Estoril com novo formato | AutoSport

O Group 1 Portugal e o Troféu Mini estão de regresso ao Circuito do Estoril, com competições num novo formato. Com um plantel de luxo que engloba 32 carros, esta é a 3ª prova dos dois campeonatos organizados e promovidos pela Touring Racing. No programa, duas Corridas de 25 Minutos.

É já este fim de semana que as duas competições promovidas e organizadas pela Touring Racing, Group 1 Portugal e Troféu Mini chegam a meio da temporada. Dias 30 de Setembro e 1 de Outubro pode assistir a duas corridas de formato “Sprint” com 25 minutos de duração cada a decorrer no domingo. Outra novidade para os pilotos de ambas as competições serão as partidas, que por norma seriam partidas lançadas mas que para esta prova serão partidas paradas como eram feitas antigamente.

Com uma grelha conjunta de luxo, o Group 1 Portugal e o Troféu Mini apresentam-se para a prova com 32 carros e 49 pilotos. Entre os mais velozes, os H81-2000, Rui Ribeiro é quem chega ao Estoril na liderança pontual, seguido por Bruno Lima, Paulo Vieira e Ricardo Pereira. Este quarteto é munido por Ford Escort RS2000 assim como a dupla de João Mira Gomes e Nuno Afoito, que se apresentam para a terceira prova com intenções de discutir os lugares do pódio. A concluir a lista de inscritos da categoria H81-2000, Rui Azevedo, o piloto da Trofa com o seu habitual Ford Escort RS2000 irá certamente ser um dos protagonistas das duas corridas sprint.

Entre os H81-1600, a dupla familiar de Madalena Gaspar e Fernando Mayer Gaspar com o seu VW Golf GTI MKII serão fortes candidatos ao triunfo. No entanto não terão a vida facilitada com a oposição da dupla Marco Ruão/Nuno Pardalejo em VW Sirocco, de Manuel Cabral Menezes/Manuel Mello Breyner em VW Golf GT MKII e da dupla Rafael Cerveira Pinto/António Liberal em VW Golf GTI MKII.

Ainda falando dos carros mais modernos da grelha, os H81, na jornada Sprint do Circuito do Estoril são um total de 3 H81-MAX e um H81-1300 presentes. Os líderes da classificação em Ford Capri MKIII, a dupla de irmãos José e António Fresco que pretendem defender a sua liderança perante a dupla do Porsche 924 de Miguel Sardo e Diogo Cavaco. A concluir a lista de H81-MAX o sonoro Jaguar XJS V12 de André Castro Pinheiro que será um dos fortes candidatos aos lugares cimeiros da classificação geral. Num Toyota Starlet, a dupla de Rui Moura e Carlos Lourenço são os derradeiros inscritos nas categorias com homologação até 1981.

Nos Production Cup, serão 9 Datsun 1200 ex-Troféu que se irão debater pela 13 curvas do Circuito do Estoril. A dupla de Pedro Gordo e Rúben Ferreira são os atuais lideres da categoria, seguidos de perto pela dupla Luís Santa Bábara e Manuel Matos. Francisco Marrão é o terceiro colocado na frente de Alberto Xavier e da dupla Fernando Ventura/Paulo Cunha. Ricardo Marcelino é o sétimo classificado na frente de Jorge Rodrigues e da dupla familiar de Vítor e Vasco Sampaio. João Rodrigo Santos é o derradeiro inscrito entre os Production Cup, categoria reservada a Datsun 1200 com especificações de Troféu.

No que toca ao Group 1 Portugal, a 1052 sempre foi uma categoria que nos presenteou com autênticas joias sobre rodas e na etapa do Estoril não será diferente. Francisco Cardoso e Abel Marques em Autobiachi A112 Abarthe e a dupla de Carlos Aniceto e Carlos Maciel em Morris Cooper serão os responsáveis em representar a categoria reservada para carros com motorizações até 1052cc. Nos H71-1600, o charmoso BMW 1600 TI do piloto francês François Guerin não quis faltar à grande festa que é correr no circuito do Estoril e se acha que o BMW é especial então o belíssimo Alfa Romeo GT1600 Junior da dupla Félix Ribeiro e Henrique Correia irá certamente virar inúmeras cabeças ao contornar as curvas do traçado lisboeta. O Alfa Romeo é o único inscrito na categoria H75-1600.

Quanto ao troféu Mini, serão 5 representantes da marca britânica Mini. Munidos de Mini Cooper 1275 SPI a dupla de Rafael Pereira e José Paradela são os líderes pontuais mas seguidos de perto por João Silva. A dupla de Ruben Veludo e Simon Knudsen também fez questão de marcar presença nesta jornada, assim como António Gago e Gonçalo Silva. Certamente estes 5 carros britânicos serão um grande motivo de atenção por parte do público presente.

Para Francisco Pinto Abreu :“Chegamos agora ao meio da nossa temporada e como tal quisemos apimentar um pouco as coisas. Como tem vindo a ser habitual há sempre uma jornada composta por corridas do formato sprint e 2023 não seria diferente, no entanto para estas provas sprint resolvemos trazer de volta as partidas paradas, como há muitos anos não se fazem. Estou certo que darão um grande espetáculo e resta-me convidar a todos a aparecerem no Circuito do Estoril para mais um fim de semana de festa!”