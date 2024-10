Group 1 Portugal e Troféu Mini no Algarve Classic: e tudo Rui Azevedo levou!

Este foi o derradeiro fim de semana para o Group 1 Portugal e Troféu Mini no Algarve Classic Festival com as 2 corridas de 40 minutos.

1ª corrida: Rui Azevedo vence em contenda marcada pela chuva

Na primeira corrida do fim de semana, foi Rui Azevedo, o vencedor de 2023, a conquistar a primeira vitória do fim de semana. O piloto da Trofa, conseguiu executar uma corrida sem falhas e com a estratégia perfeita que o permitiu suplantar os seus adversários. A dupla Francisco Freitas/ Steve Soperforam segundos com o experiente Rui Ribeiro a completar o pódio da categoria H81-2000. No quarto posto Ricardo Pereira seguido de Bruno Lima, autor da Pole Position e da volta mais rápida da corrida, que superou a dupla de François Monory / Vasco Monory que completou a classificação da categoria dos Ford Escort RS2000.

Nos H81-1600, Manuel Cabral Menezes / Manuel Mello Breyner foram os grandes vencedores com a dupla de Joaquim Bernardes / Sérgio Silva no segundo posto e Rafael Cerveira Pinto / Pedro Barbosa a completarem o pódio totalmente composto por VW Golf GTI. Já Madalena Mayer Gaspar / Fernando Gaspar foram quartos com Marcos Ruão / Nuno Pardalejo em VW Sirocco a completarem os 40 minutos na 5ª posição na frente de Carlos Gagliardini / Pedro Teixeira de Melo a completarem a classificação dos H81-1600. Diogo Cavaco e o seu Porsche 928 cruzaram a linha de chegada na 12ª posição da classificação Geral e conseguindo bons pontos para o campeonato entre os H81-MAX.

Na 924 Cup, a vitória sorriu à dupla de José Carvalhosa / António Reis que ao fim dos 40 minutos de corrida superaram Rui Silva Carvalho por apenas 5 seg, demonstrando uma grande igualdade entre os dois carros.

Nos carros mais “clássicos”, o Alfa Romeo GT1600 Júnior de Félix Ribeiro foi o 24º classificado sendo superado pelo BMW 1600 Ti de François Guerin /Alexandre Almeida que cruzaram a linha de meta na 21ª posição.

Quanto aos convidados e os seus BMW 325, Carlos Tavares / Jean-MarcFinot superaram Xavier Chereau nesta primeira corrida.

Nos Production Cup, a dupla Pedro Gordo / Rúben Ferreira foram os grandes vencedores na frente de Armindo Ferreira e de Jorge Rodrigues. Seguiu-se Alberto Xavier, Luís Santa-Bárbara / Manuel Marques de Matos e Francisco Marrão que completou a categoria.

No Troféu Mini, OllySamays foi o grande vencedor superando Rafael Pereira / Cayo Santos, Ruben Veludo / Simon Knudsen e Joel Reis / Luís Lopes que completaram a classificação dos irreverentes Mini.

2ª corrida Duas em duas para Rui Azevedo!

Se na primeira corrida, Rui Azevedo subiu ao lugar mais alto do pódio então nesta segunda corrida o piloto da Trofa repetiu a façanha! Superando Rui Ribeiro e Ricardo Pereira. Francisco Freitas / Steve Soper foram quartos classificados na frente de François Monory / Vasco Monory que completarama. Categoria H81-2000. Já Diogo Cavaco e o seu Porsche 928 receberam a bandeira de xadrez na 5ª posição da classificação geral.

Nos H81-1600 nova vitória para Manuel Cabral Menezes / Manuel Mello Breyner, que saem de Portimão com pontos máximos para o campeonato. Carlos Gagliardini / Pedro Teixeira de Melo fora segundos na frente de Rafael Cerveira Pinto / Pedro Barbosa. Seguiram-se Madalena Mayer Gaspar / Fernando Gaspar e Marco Ruão/ Nuno Pardalejo concluíram a categoria já que Joaquim Bernardes / Sérgio Silva apenas completaram 7 voltas.

Na 924 Cup, nova vitória para António Reis / José Carvalhosa na frente de Rui Silva Carvalho.FrançoisGuerin / Alexandre Almeida no BMW 1600 TI conseguiram concluir a corrida na 25ª posição.

Nos Production Cup, a vitória sorriu a Armindo Ferreira que conseguiu superar a dupla de Pedro Gordo / Rúben Ferreira e Alberto Xavier. Já Francisco Marrão cruzou a linha na quarta posição na frente de Jorge Rodrigues e Luís Santa-Bárbara / Manuel Marques de Matos que concluíram a classificação da categoria.

No Troféu Mini, Rúben Veludo / Simon Knudsen foram os grandes vencedores na frente de OllySamways e da dupla de Rafael Pereira/ Cayo Santos. Joel Reis / Luís Lopes não participaram nesta segunda corrida.

Para Francisco Pinto Abreu, responsável da TouringRacing : “ Foram duas corridas de grande nível com muita emoção, grande lutas ao longo de todo o pelotão e a cima de tudo um grande fim de semana junto de todos aqueles a quem chamamos de amigos. Agora vamos preparar a grande final que são os 250km do Estoril já em Novembro! Até lá!”