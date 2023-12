Group 1 Portugal e Troféu Mini, Estoril: Triunfo de Ricardo Pereira e Paulo Vieira | AutoSport

A jornada final da temporada de 2023 do Group 1 Portugal e Troféu Mini, competições organizadas e promovidas pela Touring Racing, foi disputada nos clássicos 250km do Estoril. Com 45 carros na grelha de partida, a maior de sempre da história da competição para esta prova, a Touring Racing completou o seu primeiro ano com chave de ouro, numa corrida de 2h onde emoção não faltou por um único segundo.

Nos H81-2000, o grande “caneco” foi para a dupla de Ricardo Pereira e Paulo Vieira que na manhã de Domingo foram os mais velozes conquistando a Pole Position que conseguiram converter em pontos máximos na corrida da tarde, com o bónus do ponto da volta mais rápida para Pereira. No entanto a festa de Pereira/Vieira, foi também motivo de festa para Rui Ribeiro que celebrou a conquista do título! (Sucedendo a Ricardo Pereira que venceu em 2022). Rui Ribeiro sabia que só precisava de ficar atrás de Pereira desde que não houvesse outro concorrente entre eles e quando faltava apenas 5 minutos para o cair da bandeira de xadrez, o vasto pelotão estava neutralizado pelo Safety Car e Ribeiro, que dividia o Ford Escort RS 2000 com Rui Salgado, estava no terceiro posto da classificação com Ricardo Pereira na liderança e Francisco Freitas no segundo posto, não era suficiente para o título de Ribeiro. Até quando a bandeira verde se agitou, o carro de Francisco Freitas / Luís Pedro Liberal/ Steve Soper começou a falhar e o trio do #516 foi obrigado a encostar quando estavam prestes a tentar tomar de assalto a liderança, um momento de partir o coração para a Curator Garage por um lado e um momento de euforia para a equipa de Rui Ribeiro! Um título decidido nas últimas voltas da última corrida do ano que por passagem é a maior do ano!

No terceiro posto terminou Bruno Lima, que no seu ano de estreia mostrou um grande crescimento e uma tremenda adaptação ao Ford Escort RS2000, um dos fortes candidatos às vitórias em 2024. Luís Pedro Liberal / Francisco Freitas / Steve Soper foram quartos classificados, um resultado que não traduz o excelente andamento da equipa ao longo do fim de semana. O trio ficou na frente de Manuel Almeida / António Pires Cleto, de Félix Ribeiro e Henrique Correia no Porsche 924 e de Nuno Breda e João Moreira no Ford Escort RS 2000. Nuno Afoito e João Mira Gomes não se classificaram devido a problemas mecânicos no potente Ford Escort RS2000.

Na H81-Max, André Castro Pinheiro e Ernesto Vieira triunfaram na celebração do título dos irmãos Fresco. A dupla do Jaguar XJS V12 foi dominadora da categoria durante todo o fim de semana, conquistando em todas as sessões os tempos mais rápidos, no entanto o carro britânico a meio da corrida começou a sofrer com problemas de travões tornando a tarefa da dupla mais complicada. Contudo a dupla Pinheiro / Vieira levou o sonoro Jaguar até à bandeira de xadrez, vencendo a maior corrida do ano. No segundo posto o Ford Capri MKIII de António e José Fresco, que celebraram hoje o seu Tri-campeonato! Os irmãos oriundos de Mira, conquistariam os pontos necessários para a conquista do título se terminassem, e assim o fizeram na frente de Miguel Sardo e Diogo Cavaco no Porsche 924, terceiros da categoria.

Entre os H81-1600, a vitória sorriu a Rafael Cerveira Pinto e António Liberal. A dupla apoiada pela RP Motorsport triunfou na frente de Marcos Ruão e Nuno Pardalejo em VW Sirocco. Não sendo caras estranhas nas vitórias da categoria, Cerveira Pinto e Liberal repetiram o triunfo do ano anterior na mesma prova e ainda batendo o seu melhor tempo de 2022 por 4 décimas.

No terceiro posto da categoria, Manuel Cabral Menezes e Manuel de Mello Breyner, em VW Golf GTI MKI que conseguiram, depois de uma prova atribulada completar o pódio e assim celebrar a conquista do título de vencedores da categoria. Para Manuel de Mello Breyner esta conquista foi especial, pois, o experiente piloto venceu num carro semelhante, o campeonato Nacional de Gr N, há 40 anos antes . Carlos Graça foi quarto na dianteira de Carlos Matos e Nuno Matos todos em VW Golf MKI.

Nos H71-1300, os franceses Stéphane Codet e Franck Julien saíram encantados com a grande resistência do Group 1, desejando repetir para o ano que vem. Nos H71-1600, François Guerin e Diogo Santos no BMW 1600 Ti foram os grandes vencedores da categoria na frente do Alfa Romeo Giulia 1600 de João Miguel Ribeiro e Miguel Ribeiro que completaram a categoria. Nos H81-1300 a feroz luta entre o Toyota Starlet de Rui Moura e o Renault 5 de José Familiar e Pedro Diogo foi encurtada para a pena dos muitos adeptos presentes. Primeiro o Renault 5 foi obrigado a abandonar devido a um desaire mecânico e de seguida o Toyota Starlet não evitou um encontro imediato com as barreiras de proteção do Circuito Estoril. No final Rui Moura celebrou o título da categoria, mas com um sabor agridoce pois o piloto gostaria de ter conseguido ver a bandeira de xadrez.

Nos 1052, a vitória sorriu a Tillos Jacques e Lariau Frédéric num Peugeot 104 ZS, a dupla francesa da Trisport na frente de João Neves e Cândido Monteiro no Seat Panda 4S da mesma equipa. Já Carlos Maciel e Carlos Aniceto no Morris Mini foram terceiros superando o Autobianchi A112 Abarth de Abel Marques e Sérgio Monteiro que concluíram a categoria dos “pequeninos”.

Nos Production Cup, animação não faltou! Rubén Ferreira e Pedro Gordo fecharam o ano com chave de ouro. A dupla venceu a corrida de duas horas e com isso celebrou o seu primeiro título da categoria. Mas se pareceu fácil engana-se, Rubén Ferreira protagonizou excelentes lutas com César Machado que deixou todos com os nervos à flor da pele de tão perto que os dois rodavam sem nunca se tocarem.

Em segundo lugar da categoria a dupla de Fernando Ventura e Paulo Cunha que superam uma das duplas favoritas Alberto Xavier e César Machado pelo lugar intermédio do pódio.

Francisco Marrão e a sua “Vaca Louca” foram quartos classificados na frente de João Posser, Luís Santa Bárbara / Manuel Matos, de Jorge Rodrigues/ Jorge Lobo e as duplas Miguel Matias /Marco Pinto, Guilherme Costa / Gonçalo Matias e Vasco e Vitor Sampaio. Já Ricardo Marcelino não conseguiu terminar a prova.

Ruben Veludo e Simon Knudsen vencem e convencem no Troféu Mini

Depois de conseguirem a Pole Position de manhã, a dupla de Veludo/Knudsen encontrava-se muito motivada para completarem o bom trabalho que tinham vindo a desenvolver durante todo ano. E com um bom arranque a dupla consegui manter-se à frente na primeira curva até que foram surpreendidos por um Tiago Madeira que vinha com ganas de vitória, Madeira que dividia carro com Tomás Pinto Abreu. Este assumiu a liderança e em conjunto com Ruben

Veludo protagonizaram um autêntico espetáculo de ataque e defesa! Os dois, durante 25 minutos não se descolaram nem deixaram uma única travagem por disputar com Veludo a levar a melhor sobre Madeira quando este entrou para a sua paragem obrigatória. Contudo quando todos esperavam que esta luta continuasse com Tomás Pinto Abreu e Simon Knudsen, a dupla do carro 62 atrpalhuu-se com a o tempo de paragem e perdeu um minuto para os então líderes da corrida, o carro 55. Com a distração dos seus mais diretos adversários Simon Knudsen e Rúben Veludo apenas tiveram que ter a certeza que a sua estratégia não falhava para celebrarem o sabor do champanhe. E assim foi, o Mini 55 foi o primeiro a ver a bandeira de xadrez na frente de João Silva e Tomás Pinto Abreu e Tiago Madeira, que viriam a ser penalizados após a corrida, tendo que ceder o lugar à carismática dupla de José Carvalhosa e Piero dal Maso.

No quinto posto, Nuno Azevedo/e Diogo Azevedo que superaram António Gago e Alberto Silva e concluíram as 2 horas de corrida na frente dos novos vencedores do Troféu Mini, José Paradela e Rafael Pereira! A dupla vencedora, que para esta prova final trouxe Cayo Santos para se divertir, sofreu problemas na caixa de velocidades ficando presa na 4ª mudança durante toda a prova, uma verdadeira prova de endurance e resiliência para os novos vencedores do Troféu Mini!

Manuel Cota Dias, João Cavaleiro e Silva e Rui Salvada foram os sétimos classificados da competição promovida pela Touring Racing, terminando a classificação da derradeira prova do Troféu Mini em 2023!

Para Francisco Pinto Abreu, responsável máximo da Touring Racing, “Foi uma prova de final de ano incrível! Com emoção de início ao fim e sem grandes percalços, que às vezes acontecem. Tenho de dar os parabéns a todos os pilotos equipas e as suas famílias por uns 250km do Estoril memoráveis que jamais me irei esquecer! Uma palavra de apreço a todos os vencedores das categorias e a todos os campeões que encontrámos hoje, grande ano! Resta-me desvendar que o calendário de 2024 será apresentado em Janeiro e que mais e melhores coisas estão para vir! Quero desejar um Feliz Natal a todos e umas ótimas entradas!”